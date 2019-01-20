南迴施工壓死網紋蟒 DNA鑑身世

2019年01月20日 04:10 中國時報 楊漢聲 ／台東報導 ／台東報導

南迴鐵路進行電氣化施工，17日在南迴鐵路11.5K意外壓死一條大蟒蛇，嚇壞不少工人，被壓死的大蟒蛇在在生態工作者李政璋、呂縉宇和汪仁傑3人合力下，已經初步檢查並組織採樣，將交由台師大生命科學系等學術單位做後續DNA相關科學鑑定，以釐清大蟒蛇「身世」。

生態工作者汪仁傑表示，被壓死的大蟒蛇確定是網紋蟒，被火車壓成3截，所剩下的2截屍體總長4.2公尺，預估全長可達4.5公尺左右，該蛇為雄性，胃內有寄生蟲和小型哺乳類的毛，初步研判應當在野外生存過一段時間。另一位也有飼養網紋蟒的李政璋表示，該蛇體重大約25至30公斤，年齡大約5至6歲。

花東地區有許多的大蟒蛇目擊案例和傳說，其分布範圍多集中於海岸山脈地區，花蓮富里鄉羅山村，台東的東河鄉的泰源村和縱谷的寶華山地區都有相關傳聞。

台師大生命科學系教授林思民表示，確實南台灣多有大蛇傳說，這次的網紋蟒最有可能還是飼主棄養或是管理不當逃逸，但也不能屏除隨著洋流從菲律賓來到台灣的可能，曾有學者於菲律賓巴丹北方的依巴亞特島看過網紋蟒在海水裡漂著，後續取得網紋蟒的組織後做DNA相關鑑定或許可以找到答案，釐清這條蟒蛇的真正身分。

(中國時報)