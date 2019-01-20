昔科技新貴 變身峨眉桶柑王
新竹縣峨眉鄉公所、農會19、20日舉辦2019峨眉鄉桶柑節產業活動暨農特產品展售會，縣長楊文科出席家鄉活動，也力促桶柑銷往工業區、科學園區及學校，希望「賣到買不到」。
楊文科表示，為協助農民銷售優質農特產品，請相關單位出力，和新竹科學園區、新竹工業區等公司行號接洽，希望能以訂單採購，保障農民收益，另外也指示學校營養午餐選用地產地銷的柑橘，讓小學生、農民雙方都受惠。
峨眉鄉農會總幹事郭素玉表示，峨眉鄉今年桶柑產量約比去年少1/3，不過品質佳、甜度高，是最佳過年伴手禮。
今年桶柑評鑑第1名的徐成潭，出身科技界，不斷向農改場等農政單位學習新的栽培技術，也用心栽種，包含病蟲害管理、藥檢等，一舉奪下桶柑王名號。
峨眉鄉農會特別推出買桶柑抽機票活動，活動期間採買量達30斤，即可獲得限量帆布包，並有機會抽中澳門單人來回機票。桶柑節期間還有桔園餐桌饗宴、採桔專車一日遊、烤桶柑野餐派對等活動，20日則有1日限定的桶柑寶寶抓桶柑計重賽，號召1到3歲的寶寶參賽，活動詳情可至臉書「峨眉鄉桶柑節」查詢。
(中國時報)
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