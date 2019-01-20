雲林好好玩 9業者聯盟求生路
雲林縣崙背鄉悠紙生活館、千巧谷牛樂園牧場、虎尾奶奶的熊毛巾故事館、西螺佛美神仙故事館等9家觀光工廠或店家自組「雲林好好玩」策略聯盟，希望提高雲林觀光能見度。悠紙董事長蔡月桃表示，在雲林做觀光很困難，但一定要做。
除上述4家，二崙鄉第一稻場、斗六雅聞峇里海岸觀光工廠、斗南偶的家戲偶文創園區、虎尾澄霖沉香味道森林館、斗南御品王朝旅店都是「雲林好好玩」策略聯盟成員。
召集人蔡月桃指出，2017年大家在雲林舉辦的台灣燈會結緣，行銷方法是遊客只要在9家集滿4個店章就可以參加抽獎，一整年的經費不分大小店都是均攤。
蔡月桃說，政府的力量沒有辦法協助他們，所以自立自強奮發圖強。3年來默默地做，9家彼此互相介紹，一站推一站教遊客怎麼走。
「雲林的觀光不太旺，所以才自己努力著！」蔡月桃舉悠紙為例，從製造業轉為觀光業最大的困難是通路，因為不善於行銷，9家成員多仍維持製造業的主力收入，雖然做觀光是花錢又費力，但她當作是概念的分享。
雲林縣議員李明哲表示，雲林縣有質樸的觀光資源，悠紙與千巧谷都在崙背打拚多年，力求產業精緻化，也很有服務旅客的熱忱，需要公部門更有效的整合與宣傳。
縣府新聞處長周柏吟認為，雲林有很多很漂亮可以坐一下午的地方，在其他城市是找不到的；雲林縣不是不好玩，是最少講自己好玩的地方，未來將舉大型活動把景點串起來。
(中國時報)
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