台華輪加速更新 4年內正式營運
延宕10多年的澎湖交通船台華輪更新案又有新變數，澎湖縣政府最新計畫新台華輪將回歸最初規畫設計的1萬噸級單胴體船型，4年內完成建造並正式營運，澎湖鄉親殷殷企盼。
對外交通問題一直是澎湖人最大的痛，尤其通航高雄與澎湖的最大客貨交通船台華輪於1989年開航迄今近30年，早屆齡汰舊更新，但每每政權輪替改朝換代整個規畫案就生變，民眾罵翻天。
縣長賴峰偉即上任列為當務之急，強調台華輪案歷經中央及地方政府4次規畫案延宕太久，考量營運成本、廠商意願及交通部補助支持等因素，最新裁示新台華輪船體將回歸單胴體船型設計。
規畫建造1萬噸級客貨兩用新船，單胴體鋼船、船長136米、船寬18.5米、最高航速27節、載重量1250噸、載客數720人、載運轎車84輛、摩托車44部、自行車20部、10呎貨櫃32只、兼載高層大客車、大貨車。
旅遊處表示，新船建造總經費約17.3億元，將於今年年中完成統包建造簽約，預定4年內（2022年）完成建造並正式營運，屆時高雄至馬公航程將縮短為3小時，提供鄉親最舒適安全的交通服務。
交通部航港局長謝謂君日前專程拜會澎湖縣政府，樂見其成全案採洽談營運規畫、統包建造同步進行方式加速建船步驟，應允交通部經費補助的承諾不變，一定全力協助新船儘速完工上路。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。