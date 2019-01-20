台華輪加速更新 4年內正式營運

2019年01月20日 04:10 中國時報 陳可文 ／澎湖報導 ／澎湖報導

延宕10多年的澎湖交通船台華輪更新案又有新變數，澎湖縣政府最新計畫新台華輪將回歸最初規畫設計的1萬噸級單胴體船型，4年內完成建造並正式營運，澎湖鄉親殷殷企盼。

對外交通問題一直是澎湖人最大的痛，尤其通航高雄與澎湖的最大客貨交通船台華輪於1989年開航迄今近30年，早屆齡汰舊更新，但每每政權輪替改朝換代整個規畫案就生變，民眾罵翻天。

縣長賴峰偉即上任列為當務之急，強調台華輪案歷經中央及地方政府4次規畫案延宕太久，考量營運成本、廠商意願及交通部補助支持等因素，最新裁示新台華輪船體將回歸單胴體船型設計。

規畫建造1萬噸級客貨兩用新船，單胴體鋼船、船長136米、船寬18.5米、最高航速27節、載重量1250噸、載客數720人、載運轎車84輛、摩托車44部、自行車20部、10呎貨櫃32只、兼載高層大客車、大貨車。

旅遊處表示，新船建造總經費約17.3億元，將於今年年中完成統包建造簽約，預定4年內（2022年）完成建造並正式營運，屆時高雄至馬公航程將縮短為3小時，提供鄉親最舒適安全的交通服務。

交通部航港局長謝謂君日前專程拜會澎湖縣政府，樂見其成全案採洽談營運規畫、統包建造同步進行方式加速建船步驟，應允交通部經費補助的承諾不變，一定全力協助新船儘速完工上路。

(中國時報)