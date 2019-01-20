炮轟虐童繼父假消息 張貼影片版主等傳喚
中國時報
巫靜婷／苗栗報導
虐童案頻傳，私刑正義失控，18日驚傳苗栗虐童繼父遭網友肉搜凌虐，影片在各臉書社團流竄，大批網友在下方留言叫好，並瘋狂轉傳，警方查證確認當事人未被暴力凌虐，將依法通知所有張貼假消息的版主到案說明，並依違反《社維法》第63條函送法辦。
曝光的影片清楚看見有1名民眾被吊車高掛在空中，雙腳不停擺動掙扎，底下則有數名民眾嘻笑地朝他狂射沖天炮、丟擲鞭炮等，並拿出手機錄影，過程還有1名女性講出「你射哪裡啊？」，搭配臉書粉絲團版主撰文稱「將苗栗虐童案繼父吊起來請吃克難飯」，大批網友熱議瘋狂轉傳。
頭份警分局19日指出，18日下午4時45分針對日前苗栗9歲男童不當管教案實施網路巡邏，發現老司機臉書社團有露出虐童案的繼父被網民吊起來以沖天炮轟私刑的不實假消息，引起網民熱烈討論，警方與虐童案曾姓繼父聯繫後，確認他沒有遭暴力凌虐情事。
偵查隊長馮文義表示，經查證照片與影片是17日晚間，吊車車主朋友間的慶生惡搞影片，確認老司機臉書的發文是假消息，陸續發現乳家哲學、深夜詩人、繼清犬舍、派大昕及精神糧食等臉書社團均有露出不實報導，依法通知版主到案說明，並依《社維法》函送法辦。
(中國時報)
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