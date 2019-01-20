王義川沈智慧 勤掃街衝人氣

2019年01月20日 04:10 中國時報 張妍溱 ／台中報導 ／台中報導

有網友在網路聊天室KUSO藍營候選人沈智慧（左）長相酷似「陽帆」。（張妍溱翻攝）

台中市立委補選進入最終階段，國、民兩黨候選人陣營持續邀請黨內重量級人士陪同掃街造勢，爭取民眾支持。民進黨立委候選人王義川19日邀桃園市長鄭文燦一同車隊掃街，沿途熱情民眾揮手高喊「凍蒜」；國民黨候選人沈智慧則到第2度到北區東興市場拜票，攤商們十分驚喜，大讚「走得勤！」。沈智慧20日將舉辦造勢大會，由立委許淑華、台中市副市長楊瓊瓔主持，串連「藍營女力」，爭取勝選。

(中國時報)