足球》男英女日2.0 台足新外教革命

2019年01月20日 04:10 中國時報 李弘斌 ／台北報導 ／台北報導

仙台七夕女足總教練越後和男（右）在記者會上接受日本媒體採訪。（李弘斌攝）

儘管去年底由本土教練救火，台灣足球要聘外籍教練、更上層樓的企圖並未改變，並在男「英」女「日」的基礎下推進階版，18日宣布中華男足由前英籍教頭蓋瑞懷特的助手蘭卡斯特接掌兵符，女足則請來帶過仙台七夕男女足隊、資歷完整的日籍教頭越後和男。

「我對兩位總教練的期待，第一當然是成績有進步，」中華足協理事長邱義仁在記者會上表示，「第二，希望他們能帶來新的方式，可以讓我們的球員感受到不同。並且希望他們的課程、教材等資產能留下來，有一天，我們台灣也可以有自己的國際級教練！」

蘭卡斯特 創造贏球文化

蘭卡斯特與越後對台灣都不陌生，蘭卡斯特此前隨懷特來台執教1年，分析比賽與制定戰術的功力一流。國腳陳毅維就說，他在中華隊改踢防守中場，蘭卡斯特對他進入狀況的幫助很大，「我們對彼此都很了解，訓練應該很快就能進入狀況。」

蘭卡斯特則說，來到台灣就像回家一樣，「我的計畫很清楚，就是把中華隊打造成一支有競爭力的球隊。」至於懷特當年提出的「性感足球」，蘭卡斯特也強調要踢出贏球文化，「贏球可以提升排名，獲得關注也形成一種氛圍，下屆世足資格賽就是中華隊最好的表現機會。」

越後則在去年初率領仙台七夕女足來台春訓及比賽，他球員時代就拿過日本業餘聯盟（J聯盟前身）的新人王，入選日本國家隊。執教方面，越後在高中、大學、職業隊都有經驗，曾被日本媒體稱為孕育青年選手的豪強監督，也曾帶領仙台女足在2017年撫子聯賽獲得第4名佳績。

越後和男 強化基層實力

據了解，比起過去在日本領的高薪，越後這次是「降價」來台，因為去年來訪感受到台灣的熱情及想要更好的企圖心，他也想挑戰國際賽並到海外貢獻所學，越後說：「短期目標是帶領中華女足踢好東京奧運第2輪資格賽，中長期則希望協助台灣，強化國高中等育成選手的能力。」

而去年底帶領中華女足出征奧運首輪資格賽與東亞盃的顏士凱，則確定接下足協技術總監一職，足協祕書長方靖仁表示，顏士凱未來除了輔助國家隊，也會學習吸收兩位總教練在國家隊的訓練方式，保存形成適合台灣足球的教案，讓台灣足球穩定茁壯。

(中國時報)