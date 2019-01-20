招標打破黑箱 這次足協不「衣」樣

2019年01月20日 04:10 中國時報 李弘斌 ／台北報導 ／台北報導

羽球的球衣爭議，曾讓不少粉絲替「世界球后」戴資穎叫屈，殊不知足球國家隊球衣過去台面下的爭議也不少。中華足協18日公布今、明兩年的國家隊戰袍，好不好看見仁見智，重點甚至不是兩年1500萬的贊助額度，而是開誠布公將需求告知競標廠商，再開會評選出最合適者，避免爭議產生。

「大家可能不知道，去年9月在台北田徑場對馬來西亞的國際友誼賽，中華隊的主場藍色球衣不夠，差點要穿客場白色球衣出賽。」足協祕書長方靖仁說。

方靖仁當時擔任中華隊助理教練，這些年來代表隊服裝有什麼狀況，他再了解不過。不只是球衣材質球員可能有意見，包括尺寸不合、數量不足、品質不一，還有基於成本考量，代表隊球衣必須「回收」，因此，足球賽常見球員踢完交換球衣，或者把球衣丟上看台送給粉絲，在中華隊都得禁止。

「以前代表隊服裝是怎麼選的，沒有人知道，這次我們是全部足協20幾個同仁來評選。除了贊助額度，因為我們常因名單異動，會有很緊急的服裝需求，也都先告知競標廠商能否配合。而負責代表隊隊務的同仁要在第一線面對球員，知道球員對服裝材質的要求，都可以在評選中表達意見。」方靖仁說。

足協打破黑箱，結果共有4家廠商出手投標，包括兩家提出上千萬的商品贊助額度。最終足協選出本土品牌ANGO得標，原因不只是兩年贊助1500萬的額度最高，該廠商與具口碑的富順纖維合作，材質好，作業上也能配合代表隊的需求，都是原因。

「以後足協不會再『回收』代表隊球衣了！」方靖仁說，若踢友誼賽服裝就給球員，倘若是短期錦標賽或盃賽，會宣導球員想交換球衣或送給球迷，要等到踢完賽事的最後一場，「若是歷時數月如世足資格賽，因為球衣上有FIFA臂章需要燙印，數量有限，我們只好盡可能跟FIFA多要一些臂章了。」

(中國時報)