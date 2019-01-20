足球》溫智豪續攤北控 再逐旅外夢
中華男足中場核心溫智豪去年底與母隊北京北控約滿，儘管賓主都有繼續合作的意願，卻一度傳出北控可能轉型為大陸國家集訓隊的消息。所幸溫智豪按計畫到北京報到，參與冬訓也了解狀況，17日終於和北控簽下3年新約，延續旅外夢想！
「首先還是要謝謝俱樂部領導、高導（北控總教練高洪波）、教練團對我的認可，也是因為這個原因，促成續約的工作，」溫智豪說：「很開心這次能完成續約，也繼續延續我的夢想，未來還是希望能給球隊很大的幫助！」
溫智豪透露，其實去年季初就與俱樂部洽談續約，過程拉鋸都很正常，怎料去年底傳出北控可能被大陸體育總局收購，轉型為國家集訓隊的消息，讓溫智豪忍不住心慌。
「心裡挺慌的，放假也沒放好。畢竟心裡懸著個什麼東西似的，不踏實。家人、老師、朋友，甚至有北京的球迷也都在關心我的去留問題，也不想讓他們擔心，最近都自己憋著。」溫智豪苦笑說。
傳聞是真是假，溫智豪只能按原訂計畫於月初赴北京報到，親自了解狀況。北控總經理郭維維發來訊息，要他別受影響，踏踏實實把訓練儲備好，心無旁鶩。過沒幾天，郭維維就來和溫智豪談續約，雙方也很順利的達成共識。
「之所以選擇留在北京，第一的因素是教練，高導是國內首屈一指的主教練，這一年半跟他合作比較開心，他懂我，我也適合他的技戰術打法，」溫智豪說：「再來環境吧，畢竟在北京6年的生活，可以說是第二個家，熟悉就選擇留下。」
溫智豪現年25歲，他在2013年加入北控前身北京八喜隊，6季下來已於中甲聯賽出賽130場，去年也幫助北控拿下第5名，僅以5分之差無緣「沖超」。如今續約3年讓他吞下定心丸，繼續在職業賽保持競爭力，也替國家隊貢獻戰力。
(中國時報)
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