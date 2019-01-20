謝淑薇遭拉尾盤 澳網女單止步

2019年01月20日 04:10 中國時報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

讓去年美網冠軍大坂直美又摔拍、又鼓掌，是怎麼回事？只能說「台灣一姐」謝淑薇的詭變打法，讓網壇當紅女將既懊惱又佩服。謝淑薇19日在澳網以柔克剛，拿下首盤還在次盤取得4比1優勢，卻遭大坂直美絕地反攻，以7比5、4比6、1比6飲恨，於女單32強止步。

謝淑薇沒能追平個人大滿貫女單最佳成績（16強），也錯過生涯第4度扳倒世界前十的大好機會，但她此役打出精彩好球，離場時仍獲瑪格麗特球場觀眾歡呼肯定。大坂直美則說自己很愛打網球，盡可能享受比賽，很少在場上摔拍，足見謝淑薇給她製造的麻煩與壓力。

謝淑薇賽後受訪則苦笑說，大坂直美一直盯著她的二發猛攻，造成她多次雙發失誤，「而且她的發球真的很強，比賽大概就是她有7個愛司、而我是7個雙誤（實際數據為8比6），雙方發球的差距真的很大。我很高興自己應付得很不錯，第1盤還能夠撐過來。」

大坂直美目前世界排名第4，第6局遭謝淑薇率先破發，也讓這位21歲的小將氣得在場上摔拍。隨後兩人一路纏鬥，謝淑薇在第12局沉穩接發，抓住第3個盤末點順勢上網，造成大坂直美回擊出界，率先搶下首盤。

次局謝淑薇一度取得4比1領先，大坂直美卻展開絕地反攻，連拿5局扳平盤數，氣勢就此逆轉。謝淑薇賽後則說：「第2盤我告訴自己，我領先喔，可是就像被人掐住我的脖子一樣。」傳神形容大坂直美驚人的威力。

(中國時報)