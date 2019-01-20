謝淑薇遭拉尾盤 澳網女單止步
讓去年美網冠軍大坂直美又摔拍、又鼓掌，是怎麼回事？只能說「台灣一姐」謝淑薇的詭變打法，讓網壇當紅女將既懊惱又佩服。謝淑薇19日在澳網以柔克剛，拿下首盤還在次盤取得4比1優勢，卻遭大坂直美絕地反攻，以7比5、4比6、1比6飲恨，於女單32強止步。
謝淑薇沒能追平個人大滿貫女單最佳成績（16強），也錯過生涯第4度扳倒世界前十的大好機會，但她此役打出精彩好球，離場時仍獲瑪格麗特球場觀眾歡呼肯定。大坂直美則說自己很愛打網球，盡可能享受比賽，很少在場上摔拍，足見謝淑薇給她製造的麻煩與壓力。
謝淑薇賽後受訪則苦笑說，大坂直美一直盯著她的二發猛攻，造成她多次雙發失誤，「而且她的發球真的很強，比賽大概就是她有7個愛司、而我是7個雙誤（實際數據為8比6），雙方發球的差距真的很大。我很高興自己應付得很不錯，第1盤還能夠撐過來。」
大坂直美目前世界排名第4，第6局遭謝淑薇率先破發，也讓這位21歲的小將氣得在場上摔拍。隨後兩人一路纏鬥，謝淑薇在第12局沉穩接發，抓住第3個盤末點順勢上網，造成大坂直美回擊出界，率先搶下首盤。
次局謝淑薇一度取得4比1領先，大坂直美卻展開絕地反攻，連拿5局扳平盤數，氣勢就此逆轉。謝淑薇賽後則說：「第2盤我告訴自己，我領先喔，可是就像被人掐住我的脖子一樣。」傳神形容大坂直美驚人的威力。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。