500億元大紅包再斟酌

2019年01月20日 04:10 中國時報 主筆室

蔡英文總統一度計畫發500億元大紅包，但民意強烈反彈因而胎死腹中。蔡總統是因為過去2年經濟明顯成長，稅收超出預期，希望收入較少的民眾能分享經濟成長紅利，行政院也有意以財政手段增加民眾可支配所得，讓2019年GDP超過主計總處預估的2.41%，因而計畫發紅包。不過，國民黨質疑是為2020大選政策買票，輿論亦主張應將歲計賸餘用於還債，民意反對之下，蔡總統的美意戛然而止。不過，放下政治盤算，社會應該重新思考，在經濟成長動能趨緩、中下階層生活更困難的當下，若政府財政有餘裕，發紅包給收入較少民眾，是不是一個好政策？

除經濟成長趨緩外，台灣正面臨三大社會安全困境，威脅社會穩定發展：首先是少子化趨勢，令人口增長停滯，衍生人口不足問題。2022年台灣人口將開始下降，不僅威脅社會經濟成長動能，也讓學校為爭取學生而放鬆學習要求，學生程度持續探底，教育品質和社會需求產生落差。

其次是人口老化快速，醫療水準提升、壽命延長，老人長期照護成為嚴重的社會問題。台灣進入高齡社會，但長期照護體系卻未臻健全，成為年輕人的沉重負擔，已影響社會生產力的維繫。

其三，年金改革對待遇原已偏低的官僚體系造成嚴重衝擊，不少優秀軍公教人員陸續離職，留任者亦士氣低落，對政府施政效能造成明顯負面衝擊。政府首長即使有心求變，卻經常遭遇官僚怠惰、消極抵制而難有績效。

台灣民眾的生活其實不算太差，名目人均生產在全球排名不高，但物價低廉，以「購買力平價」（PPP）調整的人均生產已位居全球20名上下，超越日本、英國、法國等先進國家。但國民租稅負擔僅約13%，位居前球最低國家之一，低稅收低社福是很自然的結果。

全球化時代，民眾出國頻繁，越來越了解其他國家民眾的生活狀況，總認為他國社會福利超越我國，卻忽略我國平均稅負低於他國，造成政府施政難符合民眾企求。例如，歐洲主要國家對家庭生育的補助、對老人長照體系的建構與維繫，投入公共資源遠非我國所能比，國人經常欽羨他國、不滿我國政府作為。另軍公教雖人數相對較少，但其效能若無法維持，將造成國家問題重重，效率不升反降。上述三者，嚴格來說都已是國安問題。

政治實務上，租稅很難提高，政府服務卻必須提高，財政手段是可行之計。目前，我國政府負債將中央和地方長短期債務合計，約占國內生產毛額36%，距離我國《公共債務法》設定的50%上限仍有段距離。目前全球合計，政府債務占國內生產的比重為67%，以先進國家為主的歐盟更高，達到90%左右；被稱為富國俱樂部的「經濟合作暨發展組織」（OECD）31個成員國整體的負債比更是高達115%，北美的美國約80%而加拿大為90%，而失落了20年以上的日本更已經達到全球最高的238%。

從這些相對富裕先進，提供了較佳社會福利的國家負債比重來看，我國法定負債比重50%過於保守；當年歐盟在進入共同貨幣歐元的使用階段時，要求要使用歐元的歐盟成員國家的財政必須健全，其標準是設定在政府負債累計不得超過國內生產的60%，年度預算赤字不得超過3%；同樣的，台灣設定的50%還是低於歐元成員被要求財務健全所需的60%達10%。

近年民間投資不振，資金卻非常豐沛，利率長期偏低，因而許多資金移往海外投資。央行公債銷售非常容易，表示政府負債上限有放寬的空間。編列較高債務收入，就可以有較充裕財政資源提供較高的兒童撫養津貼、廣設公立托嬰托兒所、提供更低廉方便之長照服務、有感提高軍公教人員待遇。

政府的目的在打造幸福的社會，有限度增加政府負債，卻能提供足夠誘因讓年輕人生育子女，讓老年人得其所安，讓高素質的軍公教人員為國人提供最好的生活和企業環境。長遠來看，政府債務可以視經濟成長及利息負擔變動，在高峰之後緩慢下降，讓一個安和樂利的社會卻可以迅速來到，何樂而不為？

(中國時報)