2019年01月20日 04:10 中國時報 主筆室

外傳蔡英文總統可望訪問華府，引發各界矚目。在蔡總統競選連任之際，訪問華府不僅可以提升其低落的民間聲望，對台美外交來說更具意義，象徵著美國真正落實其《台灣旅行法》。不過，美國這張「台灣牌」出手會引起怎樣的效應，恐怕美國都沒把握。因此，對於這樣的揣測，美國智庫學者卜道維認為「不切實際」。

雖然說不切實際，不代表外交部不會努力以赴。目前外交部已經著手規畫總統的出訪計畫，上半年計畫出訪南太友邦帛琉、諾魯、吉里巴斯，下半年前往海地與加勒比海「三聖」，目前至少爭取過境紐約，盼台美關係有所提升，出口轉內銷，讓民眾有感。

總統過境紐約一點也不稀奇，阿扁總統在2001年和2003年就曾兩度過境紐約，不僅獲頒人權獎還發表演講，他自稱是歷史性的突破。馬英九總統在2013年出訪拉美友邦時也過境紐約，還重返母校紐約大學，並參觀911恐攻世貿大樓遺址。因此，如果蔡英文也過境紐約，對於她如此親美的作為，卻只得到這麼一點「回饋」，可說是毫無新意。

所以外交部一定會想盡辦法要做一點突破。這次口譯哥就任駐美代表處政治組組長一事，獲得美國朝野涉台人士的一致支持，出乎各界意料，包括美國在台協會官員都加入力挺行列，這有點超乎尋常，依慣例，絕少外交官會對駐在國的人事案公開臧否，這顯示美國操弄台灣牌已經不惜公開端上檯面。

這當然就給了外交部很大的鼓舞，力爭蔡總統到華府訪問就成為一個重要選項。問題是，台灣能承受這樣的衝擊嗎？李登輝的康乃爾之行造成中美關係低盪，甚至導致後來的台海危機效應，就是殷鑑。

(中國時報)