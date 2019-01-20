2019年01月20日 04:10 中國時報 王欽

綠營支持者對大陸有強烈的排斥感與不信任感，在這種情緒的影響下看待大陸的方方面面都會從負面進行解讀。實際上，類似的情緒表達也同樣體現在大陸民間社會對民進黨的看法，即便是正常的文化交流行為，大陸輿論也傾向於負面解讀。

最近在兩岸掀起爭議的顏真卿《祭侄文稿》借展問題，就是典型的表現。台北故宮這次借展日本的做法，從整體上看並無不妥，台灣輿論也多關注其程序上的瑕疵，並從文物保護層面出發。而大陸輿論在關注文物本身的同時，更重要的是表達對蔡政府「媚日抗中」行為的強烈質疑。

大陸眾多媒體包括《環球時報》、觀察者網以及《人民日報》海外版公眾號俠客島都給予密切關注並加以評論，甚至連大陸官方媒體《北京青年報》、《光明日報》都給予關注和報導，至於大陸最近幾年廣為流行的微信公眾號，更是紛紛轉載和報導。

不意外的是，這些文章都流露出擔憂與不滿的情緒。這些媒體的普遍看法就是，台灣寧可讓國寶級文物借給日本展覽，也不願借給大陸。俠客島的文章就稱，大陸國家文物局早就發表過聲明，指出台北故宮文物借展大陸不涉及所有權和保管地點的問題，因此就沒有借展不還的問題。

有意思的是，大陸媒體反而不擔心文物保護的技術問題，許多媒體都刊發文章介紹當前文物保護的先進技術，指出借展文物應不致於對顏真卿作品造成傷害。

換言之，這件事之所以引起大陸輿情沸騰，根本原因就在於大陸將此視為蔡政府對大陸極端不友好的表現。故宮文物本身牽涉到的百年國恥與民族情感，一直是大陸民眾心中相當敏感的議題，大陸輿論就認為，蔡政府毫不重視，甚至針鋒相對，是對中國民族感情的挑釁。

之前傳出台北故宮有意南遷，同樣也引起大陸輿論的強烈擔憂，認為這是蔡政府在推行「去中國化」，擔心故宮文物將受到威脅和損害。這種質疑並非擁有確鑿證據，但正如藍營民眾對蔡政府的擔憂一樣，大陸民眾有深重的危機感，並且更為強烈。

兩岸關係的改善需要民間的相互理解，進而實現相互諒解，但在涉及民族感情層面的重大問題，蔡政府的許多做法顯然缺少足夠的重視，對大陸民眾的一些核心關切也缺乏充分的認知。近年來大陸民間對民進黨乃至整個台灣的負面情緒愈來愈多，除了台獨聲浪的提高以外，最重要的恐怕就在於民族情感層面的衝擊，諸如南海爭議、中美貿易戰等大陸民眾關注的重大問題，蔡政府的做法都選擇支持美國、掣肘大陸，這讓大陸民眾相當有感。

而在文物層面，其實也有同樣的擔憂和質疑。將這次借展爭議視為蔡政府有意挑釁大陸，固然有點冤枉，但也必須承認，一次次的爭議事件只會讓大陸民眾形成更強烈的敵意，反過來也會限制大陸官方與民進黨改善關係的空間，這恐怕是蔡政府缺乏長遠與全局思考的必然結果。

(中國時報)