2019年01月20日 04:10 中國時報 蔡志弘

台大校長管中閔任命案一波三折，才剛上任又遭到監察院彈劾，不禁想到前校長楊泮池因論文案遭莫須有的汙名黯然下台。楊校長的去職雖已事過境遷，但還是得替他說幾句話。

楊泮池是台灣胸腔科名醫，44歲就當上台大醫院內科部主任，他曾連得3次國科會傑出研究獎，學術底子深厚，除了專業傑出，楊校長為人親和、熱心社會服務，他對台灣高教和社會的貢獻，不應被抹煞。

2017年論文事件發生時，連遠在美國的台大校友都對楊泮池多所肯定，就有20多位紐約地區的台大校友投書表態，認為楊泮池受到論文案的惡意中傷，讓他們很痛心。

楊泮池是本土醫學博士，不過他的專業成就受到中外一致肯定。他在2006年成為中研院院士，2007年起擔任教育部國家講座主持人，2008年成為「發展中世界科學院」院士（TWAS），更在2015年榮獲「美國國家發明家學院」院士（NAI Fellow）。

2017年11月楊泮池獲頒中華民國教育學術團體聯合年會頒發的木鐸獎，中國教育學會理事長吳清基表示，楊在學術領域有許多貢獻，擔任台大校長期間，也多方面推動跨領域學習、積極培育國際競爭人才等諸多貢獻。

至於「美國國家發明家學院」院士榮銜，在台大官網發布的訊息顯示，楊泮池以其身為國際肺癌醫學研究翹楚，不僅對肺癌的治療觀念與策略上的突破有卓越貢獻，更帶領癌症研究團隊創新研發，以其發明成果為新一代癌症治療方針提供契機。

除了專業能力受中外肯定外，楊泮池也積極推動社會醫療服務，最為人所知的是，近年積極協助鴻海集團董事長郭台銘成立台大癌症治療中心，並在2015年啟用永齡醫學中心。

對於楊泮池的鼎力相助，郭台銘相當感動，曾公開稱許楊泮池表示，他以個人信譽保證，楊泮池是個默默做事，只求付出，不求收穫的人，每次都在他家吃水餃，或在台大吃便當，討論如何推動設立癌醫中心。

郭台銘還大力肯定楊泮池的執行力和魄力，台大癌症治療中心歷經10年推動，不管在土地取得、建照申請、學校各單位協調等，他認為楊泮池本身就是專家，也非常了解家屬需求。

楊泮池更是具有愛心的教育家，台大校友說，楊泮池一上任就成立清寒學生獎助永續基金，幫助弱勢低收入戶家庭的學生，而也因為有楊泮池的號召，紐約校友們都熱烈支持，3年來校友們已捐助超過美金60萬元。

由此可知，楊泮池不僅是台灣難得的頂尖醫學人才，熱心投身社會服務，照顧弱勢群體，這些都是有目共睹之事。而且論文案經過特別委員會進行獨立調查後也證實，楊泮池並未違反學術倫理，這些不實指控自然不能抹滅他對台灣醫學研究和社會的諸多貢獻。（作者為大葉大學榮譽講座教授）

(中國時報)