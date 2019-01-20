「完美前部長」 一錯再錯

2019年01月20日 04:10 中國時報 艾思科

曾經奉召擔任教育部長，執行學術台灣血統純粹化「拔管」任務的吳茂昆，上任伊始，便將他曾被提名諾貝爾獎掛在嘴邊，因此許多對他「政治無比正確」，行為操守卻「極端失格」行徑撻伐之餘，有所謂「培養一個學術人物」不易的惋惜之聲，令人奇怪，最近這位「學術奇葩」又傳出為子施壓，令人難以置信。

學術人物與其他各界人物的成功，其實並無不同，都是有才分加上投入努力以致，中國士大夫「萬般下品，讀書唯高」觀念，「去中台獨」卻對此擁抱甚烈，因此這些受了些西學訓練，弄到一頂學術帽子的所謂「科學知識分子」，便要自恃高人一等，譬如那位面對許多的證據，涉嫌捲入圖利疑雲的中研院前院長，在立法院就會說出「我們科學家本來就不正常」的奇言怪論，不就是有因為另外一位諾貝爾獎得主替他背書，說他可能得到諾貝爾獎？

諾貝爾獎畢竟是人所頒發，豈能白璧無瑕，過去百年歷史，也有紛爭悲劇，甚至法律訴訟，我們因為得主較少，加上長久未去的民族自卑感，更讓一些在西方跟風冀尾，食些牙慧的所謂「學術中人」，樂得如此的挾洋自重，理直氣壯的「以不正常之人，行不正常之事」。

且看前教育部長的「準諾貝爾獎」是怎麼來的。1987年兩個默默無聞的IBM瑞士實驗室科學研究員，無意間發現金屬氧化物居然在低溫顯現超導性質，一時轟動，在超導領域素負盛名的中研院士朱經武十分著急，因為他在冷門領域熬守多年，一時風光居然給兩個無名之輩搶了頭香，於是趕緊讓曾是朱經武學生，畢業後去了阿拉巴馬大學的吳茂昆在實驗室探究另些金屬元素，果然有了新進展，他們趕緊發表一篇論文，當時競爭激烈，德州休士頓大學的朱經武，怕史丹福大及貝爾實驗室競爭對手得悉他們試成功的元素，藉優勢資源後來搶功，因此初送出的論文故意換了一個元素，到最後一刻才通知發表的物理期刊，引起軒然大波。

第二年那兩個IBM的材料學家得到諾貝爾獎，朱經武不在其中，有人討論是換元素造成的負面因素，也有以他們論文發表過了諾貝爾獎的截止時間，是個說不清的羅生門。

吳茂昆因列名那篇新元素的論文，論文被引述次數驚人，因此也水漲船高，得了獎項，獲選院士，甚至如他所說，被提名諾貝爾獎。

諾貝爾獎有一定提機制，每年也有數以百計人士被提名，但諾貝爾獎得主在科學上的地位也有三六九等，譬如那兩位瑞士IBM的材料學家，就得獎之前與之後都是無甚重要的科學家。

諾貝爾獎得主如此，被提名者更是天差地異，只因我們有一個莫名其妙的諾貝爾症候群，才會讓如此一種自我吹噓的言辭，成為培養「學術代表人物」不易的奇言怪論，造就出一個自詡「從不犯錯」，卻一錯再錯的「完美前部長」。

（作者為文化工作者）

(中國時報)