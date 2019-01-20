2019年01月20日 04:10 中國時報 葉宗洸

繼中電不北送的議題之後，因南部地區過去兩周的空汙危害不斷，在地環團要求市府停止「南電北送」並停發興達電廠燃煤許可證。中電與南電均須北送的原因，在於北部地區的用電需求高。考慮老舊電廠除役，加上大潭電廠的新機組建置計畫延宕。一旦核二廠的兩部機組於2021年起開始除役，北部缺電將益形嚴重，因此不僅南電不能停止北送，中電也不可停止北送。

不過「以核養綠」公投去年11月下旬通過後，已幫政府將2025非核家園的緊箍咒去除，讓新北市現有的兩座核電廠延役並重啟核四就是因應北部缺電的最佳解方。公投結果出爐後，時任行政院長的賴清德責成經濟部重新盤點我國能源供給，做出必要修訂後於今年1月底公布。新的能源政策會以何種方式進行調整，不僅支持以核養綠的國人關心，國際間也都睜大眼睛在看，特別是能源處境與我國類似的南韓。

日前筆者應南韓核能學會邀請，專程前往首爾分享台灣「以核養綠」公投的成功經驗。南韓在反核的文在寅總統就任後，積極推動所謂的能源轉型，不僅規畫大幅削減核電占比，現役核電廠執照到期後不准延役，更要求興建中的新核電廠全數停工。此外，再生能源發電占比將由2017年的6.2%於2030年提升至20%。

2017年的下半年，文在寅政府同意透過公民審議方式決定停工中的新古里5、6號機是否恢復施工，結果出乎政府意料，審議結果多數支持續建。挺核團體在2018年要求政府再度進行公民審議，決定同樣處於停工狀態的新韓蔚3、4號機是否續建時，文在寅便說國家能源政策已定，不同意再度舉辦公民審議。

有鑑於空汙嚴重且政府的能源政策走向獨斷獨行，南韓好不容易建立起來的核能產業即將面臨瓦解的命運，有識之士如首爾大學朱漢奎教授決定推動記名連署活動，訴諸社會大眾來決定「南韓將來是否廢核」以及「新韓蔚兩部機組的未來」。

事實上，南韓並沒有可讓民眾發起公投的立法，即使目前正在進行的百萬連署達標，政府依舊可以置之不理，那麼主辦單位辛苦上街所為何來？其實就是想要以大量民意嚴正告知政府，現行的政策走向有誤，已經無法獲得民眾的支持。筆者在南韓國會演講時強調，「能源政策不改變，台灣昨天發生的事將在南韓的明天發生」。

在透過公投直接展現民意後，我國政府是否尊重多數意見而調整能源政策，全世界都在看。盼望1月底經濟部公告的新能源政策能夠確實符合多數人民的期待，也在國際間展現尊重民意、有錯願改的氣度。（作者為國立清華大學工程與系統科學系教授）

(中國時報)