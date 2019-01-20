總統鐵衛隊憲兵 賣大麻被捕

2019年01月20日 04:10 中國時報 陳鴻偉 、 林郁平 、 張孝義 、 曾薏蘋 、 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

總統府維安特勤、隨扈違法違紀事件簿

隸屬號稱「總統鐵衛隊」憲兵332營的張姓憲兵，涉嫌販賣大麻長達半年。日前張與買方約在松山火車站附近交易，遭警方當場逮捕，身上抄出40多公克大麻，猶如中盤毒販，張依販毒罪嫌送辦，檢察官複訊後諭知交保2萬元。

憲兵332營通常負責總統官邸相關維安工作，總統府發言人黃重諺19日指出，張員主要負責復興南路營區衛哨，沒有擔負官邸維安勤務，軍人涉入毒品案，辱及軍譽，總統府支持軍方及司法給予最嚴格處分，決不寬貸。

起出大麻花40克

國防部表示，張姓志願後士兵遭查獲大麻案，正由台北市警萬華分局偵辦中，部分媒體報導張自行栽種大麻，與事實不符。憲兵指揮部強調，全案已進入司法程序，將配合檢警調查，張依規定記兩大過，並辦理汰除作業。

北市警方日前獲報，某網路網站上，有人疑以每公克1000元價格，販售乾燥的大麻花成品，經循線追查，14日發現買賣雙方相約交易，隨即前往松山火車站附近埋伏。

休假中的張男現身後，隨即遭警方逮捕，在他身上起獲40、50公克的大麻，後來更發現他是現役憲兵，且隸屬負責官邸維安的332營，檢警認為事態嚴重，隨即通報憲指部，軍方也迅速派員前來了解。

住處未查獲種植

據了解，張男被捕後態度懊悔，並對犯行坦承不諱，表示自己至少賣了半年多，但強調自己沒有種植，是向其他上游取貨、轉賣，除固定熟客，也透過網路開發新的買家，警方後來前往張的住處搜索，確實未發現有種植大麻的狀況。

據了解，檢警根據張的供詞擴大追查，又至少逮捕2名涉案毒販、毒蟲，也不排除販賣給軍中同僚，全案仍在偵辦中。

憲兵332營及211營，皆為同屬維護總統府及官邸單位，勤務攸關元首維安，但近年陸續傳出集體吸毒、性騷擾、清槍走火等離譜事件，這次又爆出憲兵是大麻小藥頭，外界質疑是否軍紀鬆馳才會連連出狀況。

(中國時報)