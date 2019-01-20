不倫酗酒誤擊吸毒 特勤怎麼了

2019年01月20日 04:10 中國時報 楊孟立

負責國家元首維安的特勤隨扈近年來狀況不斷，風紀問題頻傳，不僅自損形象，更是將總統的安全曝露在極大的風險之下。

2017年4月，總統府楊姓少校隨扈以Line傳不雅照片與言語文字給陳姓上校女武官，還曾在總統府廁所與停車場攔阻女武官，遭女武官向上級投訴，楊姓少校隨後被調網國安局特勤中心。隔年9月，女武官被爆料偷情已婚的王姓少校隨扈，還被拍到上汽車旅館，兩人均被調離總統府。

2017年5月，總統官邸詹姓警衛官於待命日飲酒，違紀事實明確，且違紀行為已不只一次，同樣被調回國安局特勤中心。

2017年12月，總統蔡英文居住的「永和官邸」傳出槍響。一名王姓上尉警務官因為前一晚在寢室熬夜打電玩，導致隔天精神不濟，在清晨例行訓練後清槍未依程序將配戴的克拉克手槍卸除彈匣，意外擊發子彈，案發當天就被調回國安局特勤中心。更讓人擔憂的是，事發當時蔡總統距離槍擊現場只有不到50公尺。

2018年3月，同樣負責總統維安的保六總隊第一警官隊鄭姓警官持有毒品被逮，更進一步爆料第一警官隊內吸毒的不只他一人，事後二大過免職；同年10月，曾任馬英九總統隨扈的林姓特勤人員透過網路交友軟體接觸毒品，同樣也是遭二大過汰除。

綜觀上述案例，不論是不倫戀、酗酒、誤擊、吸毒，長官千篇一律的解決之道就是調離現職或開除，難道是這就是所謂的「眼不見為淨」嗎？這樣的心態並不能解決問題，反而只是放任問題擴大，直到不得不處理才動手。

(中國時報)