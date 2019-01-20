受死囚自縊影響 身障兒勒死病母

2019年01月20日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

再傳長照悲歌！宋姓男子疑長期照顧臥病在床母親，不忍她繼續受苦，因看了死囚用橡皮筋自殺新聞，19日晚間9時許，在三峽住處用電線纏繞母親頸部將她活活勒死，希望幫母親解脫，警方獲報趕抵現場，帶回坦承殺母的宋男訊問釐清案情。

警方調查，領有身心障礙手冊的46歲宋姓男子，與姊姊、妹妹和長期臥病在床的76歲母親，同住三峽溪北街，平常都靠他照顧母親起居，家人沒有感覺異狀。

警方調查，宋男疑不忍母親長期臥病在床，竟在19日晚間9時許，拿出家中電線纏繞母親頸部，活活勒死母親，希望讓她解脫，宋男犯案後打電話給妹妹告知一切。

妹妹聞訊趕回家中，發現母親已倒臥在床，哥哥呆坐一旁，嚇得趕緊通報救護車，但救護人員趕抵時，宋母已沒有呼吸心跳，現場緊急CPR仍回天乏術，沒有送醫。

警方昨晚9時10分許抵達現場，宋男默默在家等候，他向警方供稱，這兩天有看到新聞報導北所內有死囚拿橡皮筋尋短，所以他才拿電線勒斃媽媽，鄰居聽聞不可置信，認為他們一家人平時沒有異狀，對宋男犯下大錯均感不可思議。

警方封鎖現場，逮捕涉嫌弒母的宋男，帶回警局偵訊，釐清事發經過，訊後今（20）日將依殺人罪嫌送辦。

台灣因少子化、老年人口眾多，近期傳出不少子女長期照顧長輩，最後失去耐心甚至殺害長輩的訊息。新北市府社會局表示，宋男確實領有相關手冊，但宋家過去沒有相關通報紀錄，目前正在調閱資料調查中。

全國各縣市自殺防治專線0800-788-995

(中國時報)