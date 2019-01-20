才宣示虐童零容忍 南市傳嬰落床

2019年01月20日 04:10 中國時報 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

台南市長黃偉哲才剛宣布台南市為虐童零容忍城市，國民黨台南市議員林燕祝19日即指出，1名由市府社會局強制安置的1歲男童疑遭保母虐待，日前送醫發現後腦勺與視網膜出血，住進加護病房。社會局回應，保母稱男童曾從嬰兒床摔落軟墊，但醫療人員檢查認為不是單純摔傷，全案正由檢警調查中。

未婚陳女育有1女1子，姊姊2歲、弟弟1歲，生父服刑中，陳女忙於工作無力照顧，社會局去年10月受理兒保案件後，強制安置兩姊弟，分交社會局聘請的保母照顧。

保母發現弟弟有抽搐情形，11日送醫檢查，竟發現男童不只有癲癇，還有左後腦出血、雙側視網膜出血與左肱骨骨折。社會局社工14日才告知陳女，指稱小孩因感冒送醫。陳女家人到醫院探視，發現事態嚴重，孩子大腿有瘀傷痕跡，氣得質問社工人員。

社會局表示，保母為領有證書的合格保母，經驗超過3年。保母說，男童1月9日曾意外從嬰兒床摔落地板的軟墊上，猜測因此有腦出血與視網膜出血狀況；腿部瘀傷痕跡，則是男童晚上睡覺會踢被子，她曾用束帶將腿與棉被綑綁所造成。

成大醫院檢查發現，男童並非單純摔傷，15日通報檢警調查。台南市「家庭暴力暨性侵害防治中心」主任鄭妙君說，保母以束帶綑綁男童腿部不符規定，18日已對保母提出傷害告訴；一旦調查結果涉及不當管教或虐童，將依《兒童及少年福利與權益保障法》，處6萬至30萬罰鍰，最重可廢止保母托育服務登記。

陳女19日指控社會局保母照顧時有疏失，希望不要有下個孩子受害。林燕祝批評社會局對此事不夠敏感，應更關心被強制安置的小孩。

(中國時報)