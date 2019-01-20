藍籲修法加重虐童刑責
近日接連傳出多起虐童案，令人怵目驚心，國民黨立法院黨團19日召開記者會，書記長曾銘宗與立委王育敏提出「三大方向」、「五個必須」，呼籲速修正相關法律，加重虐童刑責，積極修補兒童防護網，給孩子們快樂長大的環境，是責無旁貸的工作。
曾銘宗說，國民黨團將從「社會安全體系」、「提高虐童相關刑度」及「立法程序上逕付二讀」三方向著手，落實兒少保護。
曾銘宗強調，國民黨團主張修正刑法及兒少法，對虐童致死者最高可處無期徒刑或死刑，俾產生嚇阻效果，避免讓不幸事件一再重演。有關刑法相關條文提案共有16案，兒少法修正草案高達29案，為提高立法效率，並凝聚朝野政黨共識，國民黨團主張將相關法案，逕付二讀進行朝野協商，早日完成修法，以符社會期待。
立委王育敏指出，為防止兒虐悲劇再度發生，她提出「五個必須」給蔡政府參考。包括社工嚴重不足，在社會安全網的政策中，必須有3000名社工，現仍缺549名，要求蘇貞昌院長趕快補足；必須突破《個資法》善用大數據，串聯各部會相關業務相互通聯，掌握潛在兒虐家庭；必須設置兒少專責機構，整合兒少業務推動，將所有有關兒童的相關業務事權統一等。
(中國時報)
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