王力宏視粉絲「彼此的唯一」

2019年01月20日 04:10 中國時報 蔡琛儀 （海口傳真） 報導（海口傳真）

王力宏向海口歌迷秀出耗資百萬元打造的白色「玉龍鋼琴」。

王力宏19日在海口五源河體育場舉辦「龍的傳人2060」演唱會，他感性表示，昨有人在接機時喊話要陪他到2060年，他直問：「是真的嗎？」粉絲熱烈回應，讓他感動說：「我相信2060世界一定會很美好，但我更相信海口是全世界最美好的地方，因為我們是彼此的唯一。」隨後獻唱〈唯一〉送給滿場歌迷。

此次是王力宏整趟巡演的第20場，總票房已破10億台幣，也是他首次站上海口五源河體育場，該場地可容納4萬人，約吸金1億；他前一晚在柬埔寨金邊商演，昨清晨5點才抵達下榻飯店，下午短暫彩排，老婆王靚蕾也愛相隨到場。

演唱會砸4000萬打造，以大型太空艙為場景，打造穿越時空的科幻概念。開場王力宏化身由2060年穿梭時空回到現代的「龍的傳人」霸氣登場，與16名舞者齊舞演出〈蓋世英雄〉，配合雷射燈光及3D即時追蹤投影技術，舞台效果炫目。

他除換上7套不同的華服，也首秀耗資百萬打造的白色「玉龍鋼琴」，自彈自唱〈需要人陪〉、〈你不知道的事〉等多首經典曲目。

王力宏在唱〈美〉前，他不忘再次嘴甜誇粉絲：「在我心中，你們就是最美的！」

門票26日開賣

農曆年王力宏將回歸家庭生活，團隊短暫休息兩個月，再唱到馬來西亞，6月8日4度唱回台北小巨蛋，門票26日中午12點將於KKTIX開賣。

(中國時報)