石頭心酸兒畫裡沒老爸

2019年01月20日 04:10 中國時報 尤嬿妮 報導

五月天團員石頭19日舉辦新書《因為留不住》簽書會，他透露寫作像一種儀式，必須有鉛筆、橡皮擦和A5大小的紙，且身上僅穿浴袍：「就在後台穿浴袍啊，因為我很會流汗，彩排完會全身溼，所以我會披著浴袍寫。」他也表示五月天對他而言，某種程度是責任，「會想要不斷精進自己，我一直在探索。」

自2017年「人生無限公司」演唱會啟動，每次演唱會下午2、3點彩排結束後，石頭都會躲在房裡寫下每場演唱會的觀察，其他團員也不會打擾他，「他們大部分在打電動，我也喜歡打，但那時會先讓自己靜下來，寫完了才會覺得我做完功課了。」

書中提到他的孩子在畫作中沒有畫到他，讓石頭特別心酸：「我這個職業，有好處也有壞處，可能有很長時間不在，但也可能很長時間都在；我不可能放下五月天的工作去陪他們，但可以在吃飯時間放下筆，去（跟家人）視訊。」石頭表示家中餐桌是用「水泥做成的」，象徵搬不走的親情，「會在餐桌上視訊，雖然我人不在，但是我螢幕都在。」

(中國時報)