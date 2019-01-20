林俊傑當推手 KAWS巨型公仔空降台北

2019年01月20日 04:10 中國時報 尤嬿妮 報導

36公尺高的巨型公仔昨耗時20分鐘充氣。（粘耿豪攝）

林俊傑（JJ）19日與國際知名藝術家KAWS，聯袂出席在中正紀念堂舉辦的「KAWS：HOLIDAY」大型戶外藝術展發布會，揭幕由KAWS創作的36公尺超大型COMPANION公仔，吸引大批民眾欣賞；對於邀請KAWS來台開展，JJ表示是去年在大陸長沙參觀展覽時，因緣際會下認識KAWS，「當時跟他聊到，希望有機會來台北或在新加坡（展覽）。」促成此次合作。

此次展覽由JJ擔任幕後推手，交由旗下JFJ Productions主辦，為將音樂結合藝術，JJ特地為台北站展覽打造主題創作曲，他說：「嚴格來說，我是美術科班出身，不是音樂科班，我從念書時就開始接觸美術相關，雖然最後沒有走上藝術這條路，但一直希望將音樂與藝術結合，這是很好的方式，這次機會，我覺得是最合適的。」

看LV男裝秀

JJ近期行程滿檔，日前飛往巴黎參加Louis Vuitton（路易威登）2019秋冬男裝秀，他一身超過50萬元的高彩度行頭相當吸晴，昨馬不停蹄趕回台灣出席藝術展開幕，接下來將專心籌備下個月在台北小巨蛋一連舉辦4場的「聖所」演唱會。

(中國時報)