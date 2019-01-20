林俊傑當推手 KAWS巨型公仔空降台北
36公尺高的巨型公仔昨耗時20分鐘充氣。（粘耿豪攝）
林俊傑（JJ）19日與國際知名藝術家KAWS，聯袂出席在中正紀念堂舉辦的「KAWS：HOLIDAY」大型戶外藝術展發布會，揭幕由KAWS創作的36公尺超大型COMPANION公仔，吸引大批民眾欣賞；對於邀請KAWS來台開展，JJ表示是去年在大陸長沙參觀展覽時，因緣際會下認識KAWS，「當時跟他聊到，希望有機會來台北或在新加坡（展覽）。」促成此次合作。
此次展覽由JJ擔任幕後推手，交由旗下JFJ Productions主辦，為將音樂結合藝術，JJ特地為台北站展覽打造主題創作曲，他說：「嚴格來說，我是美術科班出身，不是音樂科班，我從念書時就開始接觸美術相關，雖然最後沒有走上藝術這條路，但一直希望將音樂與藝術結合，這是很好的方式，這次機會，我覺得是最合適的。」
看LV男裝秀
JJ近期行程滿檔，日前飛往巴黎參加Louis Vuitton（路易威登）2019秋冬男裝秀，他一身超過50萬元的高彩度行頭相當吸晴，昨馬不停蹄趕回台灣出席藝術展開幕，接下來將專心籌備下個月在台北小巨蛋一連舉辦4場的「聖所」演唱會。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。