蔡健雅〈半途〉車上搞情色

2019年01月20日 04:10 中國時報 尤嬿妮 報導

蔡健雅身穿性感薄紗躺車上拍攝新歌MV。

蔡健雅（Tanya）日前拍攝新歌〈半途〉MV，突破尺度僅穿薄紗露背禮服入鏡，還與外籍男模在車上「調情」，包括撫摸、擁抱、十指緊扣等香豔畫面，男方甚至舔Tanya手背，她笑說：「這是一支『沒有情色畫面的情色片』！」並表示：「我隱約覺得導演想要我做很多，很不像是蔡健雅的事情，配合劇情在MV裡頭，和我的情人有很熱情地互動。」

MV腳本設定女子探索自己的內心，除了一場與男主角的車內感情戲，其餘都是Tanya自己感受樹林幻境與深夜公路的獨角戲；拍攝當天，她在寒流來襲的低溫中，穿著薄紗、腳踩15公分高跟鞋，在山上崎嶇不平的樹林小徑奔跑，相當辛苦；看到MV初剪成果，Tanya開心說：「我從來沒有看過這一面的我，是很女人的，是有女人味的。」

蔡健雅新專輯《我要給世界最悠長的濕吻》僅收錄3首抒情曲，〈半途〉探討當一段感情走到半途，該前進還是結束？有些不顧一切、橫衝直撞的愛，走到單方面終止才大夢初醒，原來自己認知的半途，已是對方的結束。

(中國時報)