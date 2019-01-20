原田悠里〈我愛你〉今獻台粉

2019年01月20日 04:10 中國時報 專訪溫博鈞

原田悠里熱愛台灣，連在日本演唱會都不忘推薦歌迷遊台。

連續6次獲日本唱片大獎的日本名演歌手原田悠里，今（20日）晚將在台北開唱。去年8月她受邀參加台南市府活動，還上了《冰冰Show》節目，這次則有日本NHK電視台隨行跟拍她來台的忙碌行程。

來台10多次的原田悠里是演歌界龍頭北島三郎的旗下歌手，也是《紅白歌合戰》常客；她昨一抵台便直奔迪化街，對街上擁擠人潮印象深刻，「很懷念這樣的情景，台灣就是這樣帶給我對日本昭和時代的懷念感，讓我喜愛上台灣。這次演唱會，對我而言是表達心中對台灣粉絲的謝意。」

邀翁倩玉填台語詞

2015年她訪台時，遊覽了電影《KANO》拍攝地點烏山頭水庫的八田與一紀念園區，她感慨說：「八田與一的妻子八田外代樹隨丈夫來台建造烏山頭水庫，之後八田與一殉職、日本戰敗，想留在台灣的八田外代樹在水庫投水自盡，同樣身為女性，她的故事感動了我。」她邀〈傷心酒店〉原作曲人吉幾三寫歌，並邀好友旅日歌手翁倩玉填上台語歌詞，完成〈我愛你〉一曲，將在今演唱會中獻唱。

提到喜愛的台灣美食，她答「臭豆腐」時全場驚訝，她才笑道：「開玩笑的！除了臭豆腐以外台灣食物我都愛。上次吃完臭豆腐後我好想馬上回去洗澡啊。」原田悠里今將與同門師妹山口宏美等新生代歌手一同在松菸文創誠品表演廳演出，演出分為13:30與18:00兩場，可現場購票。

(中國時報)