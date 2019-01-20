朴敏英撂中文揮毫拜早年
中國時報
報導溫博鈞
朴敏英笑容甜美，昨應景寫下「春」字提前賀年。（粘耿豪攝）
韓劇氣質天后「金秘書」朴敏英19日台來，今天舉辦粉絲見面會。她昨在記者會一開口就以流暢中文說：「大家好，我是朴敏英，很高興來到台灣，新年快樂！」還現場揮毫寫春聯，以左手輕撫長髮持筆沾墨，微笑著寫下可愛的「春」字。
氣質優雅的朴敏英2006年以韓劇《搞笑一家親》出道，去年的《金秘書為何那樣》讓她在台知名度大開。4年前她在大陸演出《錦衣夜行》等劇時開始學中文，她昨以一連串中文表達愛台之情：「台灣粉絲們都很熱情，台北的女生好漂亮，有好多好吃的東西，我最喜歡芒果冰！」
驚歎台灣年菜
她提到美食時興致勃勃，說到臭豆腐時好奇問：「好吃嗎？韓國魟魚料理也同樣氣味濃厚，愛上就難以自拔，如果臭豆腐也是這樣，我應該會常來！」看到台灣年菜她發出「喔」的驚歎聲，用中文表示：「甜的鹹的我都喜歡！」品嘗後馬上發想「金秘書版年菜套餐」，「蘿蔔糕像魚板可配飯、小酌當下酒菜，紅豆糕作甜點。」
喜愛K-POP的她去年首爾見面會上大展舞功，她記舞步功力強，最初學6次、再練個3次即可，主持人讚她有才，必讓其他歌手備感威脅，她開玩笑自豪：「所以我才沒以歌手身分出道啊！」見面會今晚6點在新北市政府多功能集會堂舉行，現場可購票。
(中國時報)
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