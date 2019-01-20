李聖經見面會把全場弄哭

2019年01月20日 04:10 中國時報 報導溫博鈞

韓國女神李聖經19日首次在台辦見面會，全場不停換裝，加上前日活動穿著服裝，估計為本次行程帶至少20套衣服。她昨扮經典角色「金福珠」驚喜登場，全場過度驚嚇、一片寂靜，一開場就帶來另類高潮。

李聖經向粉絲感性表示：「其實我去年經歷一些低潮，但是想到在距離離韓國這麼遠的台灣，還有你們支持我，但是大家等我這麼久，我來見面會只能陪大家很短的時間，沒法為大家多做些什麼，很抱歉我來得太晚了。」

說到此處，主持人楊千霈率先飆淚：「我喜歡她很久了，為她的努力感動，拋下小孩來主持！」李聖經先給楊千霈一個擁抱，接著自己也轉身掩面流淚，楊千霈圓場：「大家都哭了，連口譯老師也是！」她才破涕為笑。

她將有電影《女警察》在韓上映，「希望大家看到我更多的作品，也希望常來見大家。」台下粉絲喊：「想念你！」李聖經大聲回應：「我比你們更想念你們！」在笑淚中與粉絲道別。

(中國時報)