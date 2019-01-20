楊晴餵食羅平期盼被二度求婚
鄭亞（左）日前慶生，劇中「男友」鯰魚哥到場祝賀。
楊晴、羅平、陳謙文、尹彥凱、游小白19日出席《女力報到》粉絲見面會，走到哪閃到哪的楊晴與羅平，玩遊戲時，楊晴餵羅平吃金幣放閃光，讓一旁的陳謙文忍不住說：「我們現在沒有在拍戲囉。」
在劇中「同居」許久的楊晴與羅平，被主持人問何時要結婚？楊晴打趣說：「那要看羅平什麼時候再向我求第2次婚囉！」羅平秒回：「當然要啊！怎麼能不娶楊晴。」楊晴透露自己嚮往的浪漫婚禮是和心愛的人在草原上以簡單的形式辦婚禮，羅平耍冷說：「那在草原上騎豬，也很浪漫。」
粉絲期待陳謙文劇中和小嫻湊成對，陳謙文透露已和小嫻研究怎麼接吻，私下也相約練國標培養默契，相信會有浪漫火花。同劇的鄭亞21日滿25歲生日，經紀公司日前準備蛋糕和甜甜圈製造驚喜，還商請戲中「男友」鯰魚哥現身，讓鄭亞差點感動落淚，她說生日願望是盼工作蒸蒸日上，也希望放大假回花蓮陪家人。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。