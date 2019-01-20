楊晴餵食羅平期盼被二度求婚

2019年01月20日 04:10 中國時報 洪秀瑛 報導

鄭亞（左）日前慶生，劇中「男友」鯰魚哥到場祝賀。

楊晴、羅平、陳謙文、尹彥凱、游小白19日出席《女力報到》粉絲見面會，走到哪閃到哪的楊晴與羅平，玩遊戲時，楊晴餵羅平吃金幣放閃光，讓一旁的陳謙文忍不住說：「我們現在沒有在拍戲囉。」

在劇中「同居」許久的楊晴與羅平，被主持人問何時要結婚？楊晴打趣說：「那要看羅平什麼時候再向我求第2次婚囉！」羅平秒回：「當然要啊！怎麼能不娶楊晴。」楊晴透露自己嚮往的浪漫婚禮是和心愛的人在草原上以簡單的形式辦婚禮，羅平耍冷說：「那在草原上騎豬，也很浪漫。」

粉絲期待陳謙文劇中和小嫻湊成對，陳謙文透露已和小嫻研究怎麼接吻，私下也相約練國標培養默契，相信會有浪漫火花。同劇的鄭亞21日滿25歲生日，經紀公司日前準備蛋糕和甜甜圈製造驚喜，還商請戲中「男友」鯰魚哥現身，讓鄭亞差點感動落淚，她說生日願望是盼工作蒸蒸日上，也希望放大假回花蓮陪家人。

(中國時報)