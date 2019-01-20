鄭人碩失志動念栽進垃圾車

2019年01月20日 04:10 中國時報 徐桐炘 專訪

鄭人碩片中因吸毒失去理性，模樣駭人。

鄭人碩在電影《寒單》因吸毒讓祖母傷心欲絕，現實中在父親中風後和奶奶相依為命，曾讓奶奶心痛不已，當時因生活太絕望，除了爸爸生病，家中又負債，他每晚灌醉自己，甚至動念輕生，「死一死好了！」倒垃圾時看著垃圾車就想把自己也捲進去，「假裝要踩垃圾，其實已經一腳踏進垃圾車裡。」

鄭人碩最後選擇默默回家，但鄰居發現他在垃圾車前猶豫的模樣，隔天告訴奶奶，奶奶罵他：「憨孫你到底在幹麼？你喝得再醉，阿嬤只有你一個而已。」但奶奶並沒有哭天喊地，只簡單說幾句提醒他，卻讓他崩潰大哭，阿嬤還說：「你在哭什麼，我都沒哭了！」最後煮了雞湯，讓孫子喝完再去餐廳做水煎包。

奶奶要他有肩膀

鄭人碩回想被阿嬤發現有尋死想法後，自責不該讓家中病患和老年人痛心，看到父親趴在地上努力復健，他也自省：「（爸爸）求生意志這麼強！我好手好腳在幹麼！」當下決定振作，「只要還有願意和自己生活在一起的人，就願意付出全部心力，即便自己身體再不好，都想讓他們沒有後顧之憂。」

他近日被爆離婚消息後又捲入疑似婚外情緋聞，憂心沒工作邀約，他表示這2年拚命拍片、每個角色都豁出去演，就是希望外界認可他的演員身分，不希望家人受影響，他拜託：「在作品上沒有做好，可以苛責我，但不應該苛責我之外的人。」

奶奶看到婚變新聞和緋聞時是否擔心？鄭人碩說：「阿嬤早就知道我們不是這麼適合。」奶奶提醒他：「阿嬤知道你很努力去負責任，不要去害人、辜負別人，你是男生要有肩膀，不適合就不要去碰人家。」《寒單》23日上映。

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(中國時報)