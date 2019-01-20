2019年01月20日 01:49 中國時報 李承陽 報導

漫畫版崎路人由東立雅紳老師執筆。圖片提供霹靂國際多媒體

霹靂布袋戲耗資2.5億台幣，重啟奇幻武俠經典《霹靂英雄戰紀之刀說異數》，這次霹靂跨界跨很大，除首度邀請女歌手李千那演唱劇集片頭曲，更將新劇推向多屏幕，宣告進入收視新紀元，23日全通路展開，讓戲迷選擇「上網看最省、通路買最好禮、進戲院最爽！」

秉持傳統與創新並進的霹靂國際多媒體，將接軌數位潮流迎向新世代，與威秀影城連續18周舉辦《霹靂英雄戰紀之刀說異數》搶先特映場，7-11跟全家便利超商雙通路開賣DVD，更破天荒攜手3大串流平台中華電信MOD、台灣大哥大myVideo、遠傳 friDay影音線上線下同步發行。

霹靂再出新漫畫

此外，在第七屆台北國際動漫節期間，東立出版社正式宣告由TK老師、雅紳老師執筆，與霹靂合作漫畫出版，分別繪製《霹靂英雄戰紀之刀說異數 重陽酒》、《霹靂英雄戰紀之刀說異數 羅網乾坤》，前者為葉小釵故事連載、後者是崎路人故事連載，是繼《漫畫大霹靂》之後，暌違多年的全新霹靂布袋戲漫畫。

(中國時報)