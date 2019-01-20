三教齊心闖魔城混沌之扉疑雲生
六弒荒魔策動魔城肆虐，恐怖的魔能橫掃三教。夏承凜、天道主挺身而出，天道主更以三教領導為條件，見證誰能毀滅魔城，擊殺六弒荒魔。只見夏承凜冷然接戰，道儒之爭改以另一個方式進行。而在此時，罪佛赦無心刻意派出風僧白雲劍，只為揭開隱藏的真相。
萬魔之罪，虛無的力量覺醒，使得白秋楓心悸加重。為了一解內心的疑惑，夜雨滄神也同時來到魔城之外伺機而做，準備再度回到熾煉界，前往混沌之扉，找尋虛無本體質問真相。究竟六弒荒魔、夜雨滄神、虛無三者的關係為何？
白羽境天道內，天跡順利突破第二關卡，取得封印虛無的關鍵之物，三光之玉。為了阻止混沌之扉開啟，天跡決定將此物凝聚成型。就在出口即將關閉，君奉天帶著九識靈石及時趕到。究竟君奉天身上的閻神三印作用為何？名劍絕世又是何來歷？境天道的真相是什麼？故事即將進入新一波的高潮，請繼續收看黃文擇布袋戲，《霹靂魔封》第十九章：勝者為王。第二十章：無相，往生。
(中國時報)
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