孫安佐逛動漫展聞槍動怒

2019年01月20日 01:49 中國時報 蕭雅玲 、 尤嬿妮 報導

孫安佐昨現身動漫展，開心與粉絲聊天。

狄鶯與孫鵬兒子孫安佐自美返台後，經常透過社群網站發聲，成為新一代網友追蹤的YouTuber，他19日號召粉絲現身在動漫展開「見面會」，媒體從捷運站追逐至會場，現場一片混亂，受訪時直言僅願意回答3個問題，「問完3個我就不回答」。

孫安佐昨穿招牌外套與4位朋友一起在動漫展排隊，行進中不時與粉絲合照，工讀生看到他還狂喊「佐哥」，還有人喊加油。由於他之前在美涉恐攻，也持有槍枝，昨有人看到他，問他是否會帶槍？他反嗆：「要不要問問看你自己同樣的問題！」

孫仍想出國念書

孫安佐透露，返台後專心經營YouTube頻道，有人看就會繼續做，未來課業除了想讀營養學方面科系，也有出國讀書打算，問到爸媽孫鵬和狄鶯，他翻了大白眼轉身走人。他在動漫展逛了2個半小時，逛到木棉花攤位時買了抱枕和T恤，共花1670元。

女團AKB48 TEAM TP昨受邀出席動漫展，團員小迪和于馨從小就迷動漫AKB0048，因看到他們表演，進而參加徵選，希望像他們一樣在舞台上閃閃發亮，隊長詩雅則喜歡《烏龍派出所》，覺得「兩津勘吉」爆笑又無厘頭。

(中國時報)