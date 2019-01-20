孫安佐逛動漫展聞槍動怒
孫安佐昨現身動漫展，開心與粉絲聊天。
狄鶯與孫鵬兒子孫安佐自美返台後，經常透過社群網站發聲，成為新一代網友追蹤的YouTuber，他19日號召粉絲現身在動漫展開「見面會」，媒體從捷運站追逐至會場，現場一片混亂，受訪時直言僅願意回答3個問題，「問完3個我就不回答」。
孫安佐昨穿招牌外套與4位朋友一起在動漫展排隊，行進中不時與粉絲合照，工讀生看到他還狂喊「佐哥」，還有人喊加油。由於他之前在美涉恐攻，也持有槍枝，昨有人看到他，問他是否會帶槍？他反嗆：「要不要問問看你自己同樣的問題！」
孫仍想出國念書
孫安佐透露，返台後專心經營YouTube頻道，有人看就會繼續做，未來課業除了想讀營養學方面科系，也有出國讀書打算，問到爸媽孫鵬和狄鶯，他翻了大白眼轉身走人。他在動漫展逛了2個半小時，逛到木棉花攤位時買了抱枕和T恤，共花1670元。
女團AKB48 TEAM TP昨受邀出席動漫展，團員小迪和于馨從小就迷動漫AKB0048，因看到他們表演，進而參加徵選，希望像他們一樣在舞台上閃閃發亮，隊長詩雅則喜歡《烏龍派出所》，覺得「兩津勘吉」爆笑又無厘頭。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。