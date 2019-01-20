張艾亞北漂半年積極甩娃娃音
張艾亞19日受邀擔任「角落有愛音樂會」主持人，從小到大出門從沒帶過鑰匙也不會用洗衣機的她，到大陸發展近半年過著「一個人的生活」，有天收工回家洗澡，發現熱水器沒熱水，因自己有潔癖，無法1天不洗澡，當晚頂著零下10℃低溫，洗了極凍冷水澡，結果重感冒，但怕媽媽擔心，還因此搞消失好幾天，等到感冒好才跟媽媽聯絡。
到北京發展半年，張艾亞最困擾自己的「娃娃音」，因為聲音太嗲，日前有古裝劇試鏡時，劇組很少會聽到娃娃音，覺得很特別，對此，她還特地去上課，希望能調整聲音表情，她還擔心：「會不會以後老了講話，也是娃娃音？」
她感情已經空窗2年，她說在北京一個人住，發燒、打拚時「還是會想談戀愛」，對此她公開「徵友」，希望大家趕快幫她介紹好對象。日前有朋友熱心幫她介紹對象，不過年齡大她20歲，「因為怕聊不來，所以委婉拒絕。」
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。