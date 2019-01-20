張艾亞北漂半年積極甩娃娃音

2019年01月20日 01:50 中國時報 蕭雅玲 報導

張艾亞19日受邀擔任「角落有愛音樂會」主持人，從小到大出門從沒帶過鑰匙也不會用洗衣機的她，到大陸發展近半年過著「一個人的生活」，有天收工回家洗澡，發現熱水器沒熱水，因自己有潔癖，無法1天不洗澡，當晚頂著零下10℃低溫，洗了極凍冷水澡，結果重感冒，但怕媽媽擔心，還因此搞消失好幾天，等到感冒好才跟媽媽聯絡。

到北京發展半年，張艾亞最困擾自己的「娃娃音」，因為聲音太嗲，日前有古裝劇試鏡時，劇組很少會聽到娃娃音，覺得很特別，對此，她還特地去上課，希望能調整聲音表情，她還擔心：「會不會以後老了講話，也是娃娃音？」

她感情已經空窗2年，她說在北京一個人住，發燒、打拚時「還是會想談戀愛」，對此她公開「徵友」，希望大家趕快幫她介紹好對象。日前有朋友熱心幫她介紹對象，不過年齡大她20歲，「因為怕聊不來，所以委婉拒絕。」

(中國時報)