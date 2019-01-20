陳俊良量身定作 東方氣韻

2019年01月20日 01:50 中國時報 潘鈺楨 專訪

余秉諺重返伸展台，以饒富東方情懷的全白褲裝登場。攝影鄭鼎 圖片提供東裝時代

陳俊良的時尚版圖不僅僅侷限在男裝，也將出書、辦展覽。攝影鄭鼎 圖片提供東裝時代

東裝時代SILZENCE style 設計師陳俊良

台灣知名設計師陳俊良從事設計行業38年，從平面產品、策展跨刀到經營男士服裝品牌「東裝男服SILZENCE men」，自2015年春夏首次發表新品，始終堅持服裝要穿出優雅氣度；去年12月在台北時裝周推出2019年春夏系列，以「墨白」命題，結合傳統書法虛實合一精神，以極簡現代風詮釋東方經典氣韻。

陳俊良創立東裝男服，就是要讓東方男性變得有氣質、有教養。他的作品一大特色就是富含文化底蘊，留學日本的父親經營「號角出版社」60多年，身為老么的他生長在書香世家，從小備受寵愛，5歲就有私塾老師、6歲參加世界兒童繪畫比賽，大學畢業後本來要去米蘭念服裝設計，只因姊姊一句「爸爸媽媽我們會幫你照顧」，讓他心繫父母恩決定留在台灣。

不追隨時裝周流程

東裝男服從台灣出發，銷售方式與其他品牌不同。過去陳俊良替建設公司、銀行、餐飲集團等各行各業做設計或策展，總能打造出最合身的設計，原因在於每一項作品都是他量身定作，所以他做時裝也不打算跟著時裝周流程走，「我不靠時裝周證明自己多厲害，要做自己的秀，預計一年走3個秀。」透露今年3月會在香港辦活動，也將在台北開設第一間門市，以量身定制形式販賣衣服。

一件衣疊8層布料

談到2019年春夏系列，是陳俊良從小常跟隨父親四處旅行、採訪，尋著父親喜愛穿著全白服飾的記憶而生，但也因設定的「白色基調」主題，讓服裝在設計上相當困難。他說，要做出質感，不能花俏，要簡約俐落的華風時尚與國際身型剪裁，不然會讓衣服看起來廉價。光是布料他就下重本砸了近300萬成本，「布料幾乎都是愛馬仕的工廠做的，無論緹花、透明紗都是千挑萬選。其中一件疊了8層布料，我做一件衣服等於別人做好幾件。」

他在服裝上運用重疊、解構、織度，展現東方雅緻與華人思維的謙卑與純粹。因為作品散發濃烈東方美學風格，陳俊良被外界封為「東方設計掌門人」，不過比起來他更喜歡「設計詩人」這個稱號，如同他所說的：「創立品牌賣的不是時尚，而是時代。」他如同詩人般用作品記錄了一個時代的風華思維，2019年他將繼續發展其時尚產業，像是寫書、辦展，他自信地說：「我活到這麼大，就是一直就在挑戰自我極限，做別人不敢做的事，才是我活著最大的動力。」

(中國時報)