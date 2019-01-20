鄭宇倫走壓軸李竟竟眼神獲青睞

2019年01月20日 01:50 中國時報 潘鈺楨 專訪

李竸胸前佩戴的白翡翠價值不菲。攝影鄭鼎 圖片提供東裝時代

陳俊良挑男模自有一套標準，他的「東裝男服SILZENCE men」風格乾淨簡約，因此模特兒絕對不能花稍，他說：「不能浮誇、輕浮，要有沉穩氣質，帶點淺淺笑容、電影大亨的感覺。」

陳俊良讓伊林模特兒鄭宇倫擔任台北時裝周走秀壓軸，鄭宇倫說：「第1套要邊走邊牽腳踏車，很怕牽得不帥，老師還親自調教我動作，祕訣是眼神要簡單， 乾乾淨淨地走出來、走回去。」他回憶剛出道時有點嬰兒肥、臉胖胖的，沒想到還能被陳俊良找去拍東裝男服型錄，即使動作非常生硬 ，回眸都會慢一秒，但陳俊良仍然持續用他，「所以能有今天非常感謝陳俊良老師。」

而184公分的李竸在男模界並不算高，當初陳俊良看上他可說是跌破許多人眼鏡，陳俊良解釋：「是因李竸有深具企圖心的眼神，眼神很重要，有的眼神不夠有自信，氣質沒從眼神透出來。」李竸的第1套衣服上面掛著2塊白翡翠，走起台步必須極度謹慎，深怕2塊白翡翠一撞即碎。陳俊良勉勵兩位模特兒：「在完美之前一切都不完美，永遠不要以100分為基準，還有120分、140分、180分 。」

(中國時報)