麗寶休息站湧入觀光財

2019年01月20日 01:50 中國時報 報導柯佩芳

麗寶集團在台中后里耕耘觀光休閒事業已超過13年，逾百億元的投資，讓麗寶樂園逐步蛻變成為多元化的渡假區，除經營有休閒娛樂需求的目的型客源外，高速公路的過路客商機也成為鎖定目標；知名的潛艇堡專賣店SUBWAY，17日起將以全球同步的最新Fresh Forward店型進駐麗寶休息站，提供南來北往用路人，健康、迅速、美味的新選擇，也讓鄰近的后里、外埔、大甲在地民眾，外食用餐選擇更多元。

麗寶休息站擁有全台唯一樂園風格的全家便利商店、樂團駐唱的燒烤名店激旨燒鳥、香蕉樹小吃、年生產超過500萬雙的Zabway海灘拖品牌店、日本4D王動感劇院、兒童超跑與氣墊沙坑遊戲區、電子遊戲區、個人KTV、寵物公園、咖啡館等，具與眾不同的市場定位。

年產值上看億元

麗寶樂園渡假區副總王永豪表示，休息站逐步成形後，預估每年上看億元產值，加上近期開放給參觀花博的民眾免費停車，每個月帶來近10萬人次的客流量，形成一股不容小覷的花博時機財。

17日起引進的潛艇堡專賣店SUBWAY，採最新的Fresh Forward店型，將各種口味麵包、新鮮蔬果配料展示在櫃檯一目了然，同時推出一系列開幕優惠，20日當天購買6吋潛艇堡＋冷飲16oz即贈送一個6吋潛艇堡；而21日至31日則針對后里、外埔、大甲鄉親及在這3個區域工作的民眾，憑身分證明文件或工作證，購買6吋潛艇堡即享第2份6吋潛艇堡半價優惠。相關活動訊息可上麗寶樂園渡假區官網或粉絲頁查詢。

(中國時報)