麗寶休息站湧入觀光財
中國時報
報導柯佩芳
麗寶集團在台中后里耕耘觀光休閒事業已超過13年，逾百億元的投資，讓麗寶樂園逐步蛻變成為多元化的渡假區，除經營有休閒娛樂需求的目的型客源外，高速公路的過路客商機也成為鎖定目標；知名的潛艇堡專賣店SUBWAY，17日起將以全球同步的最新Fresh Forward店型進駐麗寶休息站，提供南來北往用路人，健康、迅速、美味的新選擇，也讓鄰近的后里、外埔、大甲在地民眾，外食用餐選擇更多元。
麗寶休息站擁有全台唯一樂園風格的全家便利商店、樂團駐唱的燒烤名店激旨燒鳥、香蕉樹小吃、年生產超過500萬雙的Zabway海灘拖品牌店、日本4D王動感劇院、兒童超跑與氣墊沙坑遊戲區、電子遊戲區、個人KTV、寵物公園、咖啡館等，具與眾不同的市場定位。
年產值上看億元
麗寶樂園渡假區副總王永豪表示，休息站逐步成形後，預估每年上看億元產值，加上近期開放給參觀花博的民眾免費停車，每個月帶來近10萬人次的客流量，形成一股不容小覷的花博時機財。
17日起引進的潛艇堡專賣店SUBWAY，採最新的Fresh Forward店型，將各種口味麵包、新鮮蔬果配料展示在櫃檯一目了然，同時推出一系列開幕優惠，20日當天購買6吋潛艇堡＋冷飲16oz即贈送一個6吋潛艇堡；而21日至31日則針對后里、外埔、大甲鄉親及在這3個區域工作的民眾，憑身分證明文件或工作證，購買6吋潛艇堡即享第2份6吋潛艇堡半價優惠。相關活動訊息可上麗寶樂園渡假區官網或粉絲頁查詢。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。