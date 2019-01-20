台灣人壽志工偏鄉送餐長輩樂開懷
中國時報
報導楊閔惠
中國信託金融控股公司（中信金控）旗下子公司台灣人壽保險股份有限公司（台灣人壽）特別於歲末年初之際，與「一粒麥子社福基金會」合作並發動企業志工，於16日發起送餐關懷至花蓮督旮薾部落，並捐贈近500個不鏽鋼便當盒及便當盒消毒設備，讓首次拿到既環保又充滿愛的熱便當的長者，個個展現笑顏，同時陪伴當地共餐長輩用餐、舉辦慶生會、送上大蛋糕，長輩們則以部落熱情的舞蹈及歌聲歡迎台灣人壽志工，熱鬧氣氛在陰雨綿綿的玉里顯得格外溫暖。
台灣人壽發覺一粒麥子社福基金會平時送餐長期使用紙製餐盒，不僅有垃圾囤積之衛生疑慮，一次性餐盒又不夠環保，旋即主動付諸關懷行動，準備近500個不鏽鋼便當盒及不鏽鋼便當盒消毒設備，由總公司高鶯娟副總經理帶領企業志工，一同前往位於193縣道上的督旮薾部落，頂著風雨送餐給獨居長輩。
高鶯娟副總經理表示，督旮薾部落地處偏鄉又幅員遼闊，有的長輩因行動不便無法外出採購用餐，多虧有一粒麥子社福基金會持續送餐與關懷；然而送餐員每日2趟的送餐服務，每趟都得花上2小時才能送完，有了不鏽鋼的便當盒，保溫效果更好，長輩個個都愛不釋手。
以花蓮縣2016年全年度有提供餐飲服務的獨居長輩人次為例，使用紙製餐盒送餐1年累積下來的紙餐盒總數量，疊起來的高度竟超過14座台北101大樓高，台灣人壽也希望藉此拋磚引玉，讓未來更多的送餐服務減少資源浪費。
(中國時報)
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