艾瑪喬歐文床戲不尷尬
奧莉薇亞柯爾曼（右）與瑞秋懷茲在玩矇眼遊戲，有著相當親密的情誼。（福斯提供）
橫掃獎季多項大獎的傳記式歷史電影《真寵》，由奧莉薇亞柯爾曼（Olivia Colman）、瑞秋懷茲（Rachel Weisz）與艾瑪史東（Emma Stone）3位影后同台飆戲。導演尤格藍西莫（Yorgos Lanthimos）在開鏡前要求演員共同彩排3周，作為卡司中唯一的美國人，艾瑪狂練英語口音，「所以我們後來彼此都非常熟悉！」喬歐文（Joe Alwyn）則透露彩排過程相當特別，特別到之後拍床戲都不再尷尬！
喬歐文說：「有時候我們會所有人都閉上雙眼，在空間裡走來走去，當碰到某人時必須喊出對方的角色名。或是我們會交換角色，演彼此的戲分。到最後根本毫無羞恥心可言，還會一直重複台詞，等到真正到了片場，一切變得非常自然。」一場他與艾瑪的床戲，拍完後他直白問艾瑪：「妳以前做過『這件事』嗎？為什麼妳速度這麼快？」艾瑪翻了個白眼回他：「我心思都在記一連串的獨白啦！」
睡衣上陣 女王樂得輕鬆
奧莉薇亞坦言，最初性愛或接吻戲都會令她心生尷尬，因為知道老公一定會看到，「但是一旦起頭了，瑞秋相當棒，完全就不是難題。」對奧莉薇亞來說，最好應付的部分是「著裝」，她說：「女王的服裝超可笑的，我大部分的時間都穿著睡衣，所以我還好，比較可憐的是艾瑪跟瑞秋，她們的服裝皆是量身打造。」
與奧莉薇亞有多場對手戲的瑞秋懷茲，認為這3個女人彼此在競爭，但之間卻又充滿愛、妒忌及對抗，「電影老哏就是女人與女人之間的奸巧對待，這部電影也玩這哏，卻遠遠大過表面看到的，因為你將看到女王與莎拉夫人是有真愛的。不是《北非諜影》那種，是真實扎實的愛戀。」電影25日在台上映。
(中國時報)
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