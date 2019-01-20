奧莉薇亞形容導演溫柔的大熊

2019年01月20日 01:50 中國時報 潘鈺楨 報導

擅長在寓言式電影中打造荒誕世界的希臘導演尤格藍西莫，新作《真寵》被認為是從影以來最商業的作品。從《非普通服務》、《單身動物園》、《聖鹿之死》，作品敘事大膽、詭譎而獵奇，以極端世界觀暗諷現今社會病態。然而尤格個性與作品有相當大的反差，奧莉薇亞柯爾曼就爆料：「尤格超不知羞恥，這影響到所有人。他根本就是隻毫無攻擊能力的溫柔大熊，大家都想討好尤格，他則希望大家越真實越有人性越好。」

同劇演員尼可拉斯霍特（Nicholas Hoult）開玩笑說：「尤格本人其實沒有他作品那麼瘋狂。如果尤格沒給你任何評價，那表示你表現得很好。他不是那種會走到你身邊給你一堆指令的導演。」

雖然外界多認為尤格的電影寓意極深，但他卻說：「我從不試圖用電影來說什麼。我認為這不是我該做的事。」拍《真寵》是單純對故事感興趣，至於女性電影或男性電影，對他來說並無大異，「不需要製作女性電影只為了理想化她們，如果真要說我用電影來傳達什麼，或許就是人性的複雜，絕對不是非黑即白。」

(中國時報)