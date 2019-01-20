大淶閣飯店忘情沉浸日月潭

2019年01月20日 01:50 中國時報 報導涂育晨

飯店主廚李宜昌。（涂育晨攝）

「大淶閣湖畔下午茶」，可享受寧靜午後及優美湖景。（日月潭大淶閣飯店提供）

蔬食早餐，來自南投埔里新鮮直送。（日月潭大淶閣飯店提供）

飯店所使用的蔬食由「晏廷歐亞農場」提供。（日月潭大淶閣飯店提供）

供應麵包皆來自於「日月潭白鹿窯木燒麵包」。（日月潭大淶閣飯店提供）

立式划槳（SUP）運動，可選擇日出或是日落時段體驗。（日月潭大淶閣飯店提供）

結合養生與當地文化的「大淶閣精緻晚餐」。（日月潭大淶閣飯店提供）

站在「日月潭大淶閣飯店」7樓湖景雙人房的觀景陽台，眺望遠處的湖面，邵族祖靈安息聖地「拉魯島」佇立湖中，數百年來靜靜地將日月潭分為「日潭」與「月潭」；夜晚，在觀景陽台沏上一壺茶，沉浸於遺世般的孤寂之中，一抬頭就能忘情地迷失在城市註定無緣的滿天星光之中。

日月潭大淶閣飯店緊鄰日月潭畔，地理位置得天獨厚，走出飯店就是熱鬧的水社碼頭，可恣意欣賞日月潭的朝霧、晚霞，嶺峰層次分明的山巒，以及瞬息幻化萬變的雲彩。飯店面湖的客房皆擁有觀景陽台，房客可近距離觀賞日月潭美麗的風光，將慈恩塔、玄奘寺、玄光寺、拉魯島等湖光山色盡收眼底。

前身為天廬飯店的日月潭大淶閣飯店，歷經921大地震後原址重建，以星級觀光飯店的精緻面貌呈現，設計注重綠色環保，外觀水岸式的波浪線條融合原住民圖騰，呈現現代簡約風格。去年10月由「香港寶聲集團」入主成最大股東後，調整營運團隊及方向，開始與在地產業進行合作，推出各種體驗日月潭當地文化和自然景觀的活動。

自製麵包 體驗手作

日月潭屬於高山湖泊，同時是台灣第一大的半天然湖泊，水域平靜不受潮汐影響，也沒有暗流或波浪，因此水上活動盛行，一年四季皆有節慶活動；其中，最大年度盛事為9月分的「萬人泳渡日月潭」，除了常見的遊艇搭乘，周邊店家也提供獨木舟及自駕電動船租賃。日月潭大淶閣飯店則與SUP（Stand Up Paddle）立槳商家合作，提供獨特的站立式划槳體驗。

SUP是種由衝浪與傳統手划槳板結合而成的運動項目，從小孩到老人都適合參與，相較於衝浪，玩法也更加多元，包含跑板、原地打轉及跳躍等。教練帶著體驗的旅客，經過涵碧半島的各個景點，環繞邵族祖靈聖地拉魯島周圍，在湖面上靜候從水社大山探出的日出美景。考量安全問題，SUP與環潭遊艇時間錯開，安排在日出及日落時段，讓旅客能夠潭面上迎接晨曦及感受斜灑夕陽，體驗不同滋味。

日月潭大淶閣飯店所提供的下午茶麵包及早餐供應的麵包，皆由南投縣第1間使用龍眼木作為燃料的麵包坊「日月潭白鹿窯木燒麵包」提供，天然不添加任何化學加工的食材，以龍眼木窯烤而成木燒麵包，內部含水量比一般麵包高，卻能呈現表皮焦香、內餡柔軟的多重口感。飯店將在1月中後，推出手作麵包搭配訂房的體驗專案，旅客可親自塑形麵糰，再送至日月潭白鹿窯木燒麵包窯烤，最後出現在隔日早餐的桌上。

主廚不藏私分享祕境

為符合現代人追求健康飲食的高標準，日月潭大淶閣飯店提供的蔬食，皆使用來自「埔里晏廷歐亞農場」的新鮮食材，農場有專業的生菜培育生產技術，並採用產地採收、自動化清洗及包裝。李宜昌主廚表示：「用他們家的菜我很放心，其實這都是些很常見的蔬菜，但不同的區域所孕育的食材，也不盡相同，雖然是一樣的菜，吃起來就是不一樣。」他也透露，飯店接下來會尋找更多的在地農家做結合。

主廚李宜昌也分享他在日月潭最喜歡的地方，「那是當地人才知道的小祕境，一般的觀光客若沒有當地人帶領，可能會找不到那裡。」原來他的私人祕境，是位於日月潭纜車旁邊的一處露營營地，他特別建議，來訪的旅客若沒有時間壓力，可去走走。

日月潭大淶閣飯店目前推出「純訂房一泊一食」、「大淶閣假期一泊三食」、「春節一泊二食專案」、「歲末揪好康升等套房一泊二食」，4種訂房活動專案，其中主打「大淶閣假期一泊三食」，內容包含「大淶閣精緻活力早餐」、「大淶閣湖畔下午茶」、「日月潭遊湖票券」以及「大淶閣精緻晚餐」；SUP體驗則為每人1980元。詳情請洽日月潭大淶閣飯店，電話：+886-49-2856688。

(中國時報)