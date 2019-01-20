7步驟耗費9天 佛跳牆飄香10年

2019年01月20日 01:50 中國時報 徐力剛 報導

「潮式極品佛跳牆」加入花膠、冬蟲夏草、珠婆參、金山勾翅、足粒鮑魚及小土雞等高檔食材製作，湯清而膠濃。（陳俊吉攝）

潮品集堅持傳統做法，將珠婆參經過「走水」步驟完美泡發，確保口感最佳。（陳俊吉攝）

主廚示範以汽水瓶蓋去除珠婆參表層灰，相當耗費人工。（陳俊吉攝）

乾貨「花膠」滾煮後泡發備用，表面光亮令人垂涎欲滴。（陳俊吉攝）

新年年菜多有新年吉祥納福寓意，其中「佛跳牆」集海陸食材之大成，加上繁複細緻的烹調手法，成為饕客魂牽夢縈經典佳餚，素有「年菜之王」美譽，而神旺的佛跳牆更是王中之王，2萬2800元的價格（8～10人）就知其霸氣，連大陸飯店也向神旺大飯店潮品集預定，作為VIP客戶新春賀禮。

說到頂級佛跳牆，不可不知神旺限定「潮式極品佛跳牆」，10年來飄香海內外，不僅國內政商名流喜愛，也是年菜界炙手可熱品項。

以「壇放葷香飄四鄰，佛聞棄禪跳牆來」形容的佛跳牆，據考究，典故出自清朝光緒年間，當時在官府擔任掌廚的鄭春發，因為自家主人周蓮參加錢莊家宴，對宴席中的「福壽全」料理讚不絕口，回家後找來鄭春發如法泡製，將雞、鴨、海鮮放入紹興酒罈以小火煨製，入口味道鮮醇、質地軟嫩，後續鄭春發開設餐廳「聚春園」聲名大譟，據傳此為佛跳牆起源。

以乾貨泡發食材

被譽為潮州菜泰斗的潮品集行政總主廚何炳木，回憶起幼年場景，家中製作的傳統潮式佛跳牆不同於現今奢華版本，為平民家常料理，紅燒烹調時加入鵝肉、海參、黃魚肚、北菇等，搭配醬油提出風味，有「什錦清湯」別稱；如今的潮式佛跳牆大多為高級酒樓販售，由粵菜師傅掌勺，除了講究以乾貨泡發食材，高湯亦須另外熬煮，再依食材特性入鍋燉煮，湯品鹹中帶甜，葷而不膩，食後脣齒留香。

市售「佛跳牆」大致分為台式與潮式2類，源自福建名菜的佛跳牆，原始風味與台式較相近，製作時常加入炸鳥蛋、排骨酥、芋頭、豬腿肉及香菇等燉煮，搭配蔥油點綴，屬於重口味料理；潮式佛跳牆則選用乾貨發製，並另外燉製高湯，為體現食材原始風味，僅以薄鹽調味，符合重湯輕油、崇尚清淡特性。

美味的「潮式極品佛跳牆」每盅要價台幣2萬2800元，高貴不貴，潮品集行政總主廚何炳木娓娓道來，首先，美味佛跳牆做工繁複，依循蒸、泡、發、洗、燉、扣、煮等7道步驟，耗費9天方可完成，為保證絕佳食感，堅持手工「泡發」乾貨，例如珠婆參泡發期約5天，先將乾貨入鍋煮至水滾，關火浸泡7小時後，連續重複3天，再走水1天鎖住肉質彈性，最後以汽水瓶蓋代替傳統鐵刷刮去表層灰，相當耗費人力。

其次，嚴選「頂級食材」入饌，如花膠、冬蟲夏草、珠婆參、金山勾翅、足粒鮑魚等，搭配以老母雞、金華火腿、排骨、豬後腿肉等燉煮48小時的精燉高湯，再與干貝、小土雞等食材蒸煮8小時，輕啜一口湯頭，湯清而膠濃，尾韻回甘不膩讓人難忘，何炳木分享祕訣，湯品製作時加入藥材冬蟲夏草，結合中藥與低膽固醇食材特性，成為食補新選擇。

何炳木堅持道地

擁有45年廚藝經驗的港籍主廚何炳木出生廚師世家，從祖父輩起專精潮汕料理，家學淵源影響下，啟發何炳木對潮州菜的熱愛，16歲離開家中前往酒樓，與老師傅拜師學藝，他笑著說，那段日子真的很苦，前幾年不用說學習，連炒勺和鐵鍋都碰不到，當時師傅也不像現在主廚願意教導，每天工時長達16小時，正所謂「師父領進門，修行在個人」，平時就靠偷學與下班時間在廚房試做，有次被師傅逮著，直接拿湯勺從腦後方敲下，仍澆不息本身對烹飪熱情，精進廚藝至30歲出師，多年來堅持製作道地「潮式極品佛跳牆」，以獨特料理手法匯聚百年精華，吸引饕客聞香下馬。

(中國時報)