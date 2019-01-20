旺福年菜組當日現做外帶

2019年01月20日 01:50 中國時報 徐力剛 報導

潮品集行政總主廚何炳木擁有45年廚藝經驗，將潮式料理好滋味傳承至今。（陳俊吉攝）

「清蒸活石斑」象徵年年有餘，為年夜飯桌不可少佳餚。（神旺大飯店提供）

老饕指名必點「潮州滷鵝拼」，切片鵝肉厚度0.3公分，肉質細膩入味。（神旺大飯店提供）

今年「太極年糕」推出雙拼新口味，包括陳皮萬丹紅豆、紅藜麥鐵觀音，每盒售價780元。（神旺大飯店提供）

奢華貴氣「頂級紅燒大鮑翅禮盒」為新年限定，售價2180元/單品，12800元/6入。（神旺大飯店提供）

港點熱銷品項「臘味蘿蔔糕」取好彩頭吉祥寓意，每組售價680元。（神旺大飯店提供）

「蠔皇鮮禾鮑禮盒」選用5頭鮑魚為食材，採紅燒扣燉方式烹調，售價980元/單品。（神旺大飯店提供）

每逢新年，許多媽媽身兼職業婦女、家庭主婦雙重角色，如何將年夜飯準備豐盛澎派是門大學問。神旺大飯店潮品集看準外帶年菜商機，打造適合小家庭的5菜1湯組合「旺福年菜組」，6人份料理囊括經典品項潮州滷鵝拼、海參炆鮑片、黑蒜尖椒炒帶子、蜜椒煎牛柳、清蒸活石斑及羊肚菌燉全雞等美饌。「外帶年菜」即日起至2月4日開放預購，今年延長取貨期限，2月4日起至2月9日（除夕至初五）天天開放提貨，每日皆可享用當天現做年菜好滋味。

沒試過潮品集鎮店之寶「潮州滷鵝拼」，別說你懂潮州菜。潮品集行政總主廚何炳木分享，製作美味潮州滷水關鍵在於「老滷」醬汁，多年前跟隨自己從香港來到台灣，老滷延續50年不斷火傳統，持續添加中藥材、香料作為底味，潮式滷水有別傳統滷味，為色澤淡雅的白滷，主廚將新鮮肥鵝浸漬滷汁中，再澆淋賦味，初嘗肉質軟嫩，風味微甜動人，曾創下日銷200份紀錄。

「清蒸活石斑」為年夜飯不可少佳餚，取年年有餘寓意，選用活石斑魚為食材下鍋蒸製，品嘗前挑去魚刺，魚肉細膩沒有土味，蘸佐微鹹醬汁別有一番滋味；針對養身饕客，主廚推薦料理「海參炆鮑片」，將新鮮海參、鮑魚炆煮入味，海參具有豐富膠質且無膽固醇，深受女性族群喜愛。

年節送禮首選「臘味蘿蔔糕」、「桂圓核桃年糕」及新品「太極年糕」。經典品項「桂圓核桃年糕」銷量極佳，手工年糕Q彈帶勁，加入椰汁、桂圓增添風味，最後撒上核桃紅棗妝點，深受大小朋友喜愛；特色「太極年糕」外型以太極為靈感，雙拼方式可同時品嘗2種口味，包括陳皮萬丹紅豆、紅藜麥鐵觀音，減糖設計呼應現代人養身趨勢，混搭Q彈粉圓增加食趣。館內販售各式「外帶禮盒」，即日起至2月4日開放訂購，取貨期限至2月9日止。

港點人氣王非「臘味蘿蔔糕」莫屬，主廚嚴選貨真價實白蘿蔔製作，蘿蔔別名菜頭，意喻長壽意涵，將蘿蔔刨成絲狀與米漿融合，過程中加入蝦米、臘肉，上桌前以小火香煎，微焦表面香酥，內餡可品嘗到蘿蔔甘甜滋味，自用送禮兩相宜。

新年限定「頂級紅燒大鮑翅禮盒」嚴選6兩以上特大水沙勾翅，以清水泡發3日，續以上湯、蠔油慢火燉煮，口感細如絲綢，膠質豐厚圓潤，搭配濃郁紅燒醬汁享用，顛覆饕客味蕾，鮮紅外盒充滿喜氣感；另款「蠔皇鮮禾鮑禮盒」以碩大5頭鮑魚入饌，肉質肥厚帶勁，泡發後與鮮甜高湯以紅燒扣燉，深褐色鮑魚飽滿光亮，在家也能享用同等美味不打折。

(中國時報)