麥卡倫AERA台灣獨家獻禮
中國時報
報導王儒哲
圖片提供台灣愛丁頓寰盛洋酒
麥卡倫AERA御黑單一麥芽威士忌
新的一年揭開序幕，大地萬物展現生生不息的蓬勃朝氣，對許多人而言也是步步高陞、再創新猷的時刻。而在這值得歡慶與分享喜悅的時刻，麥卡倫AERA御黑單一麥芽威士忌精裝禮盒，在農曆年節前於限定酒專通路上市，陪您歡慶佳節，感受人生的璀璨美好。
AERA源自拉丁文，就是英文的ERA，代表年代、世紀之意。而麥卡倫AERA御黑單一麥芽威士忌即是為了慶祝去年6月麥卡倫全新酒廠正式開幕時，推出的一系列紀念新品中的其中一款，並做為邁入新酒廠嶄新里程碑的台灣獨家獻禮。
瓶身格紋 全手工製
細節成就完美，麥卡倫AERA御黑單一麥芽威士忌特別選用深邃的黑色與耀眼的銀色為瓶身包裝，而每只瓶身上的銀色菱格紋細節皆以手工完成；宛如鑽石般的菱格紋線條，靈感源自麥卡倫全新酒廠所採用的屋頂結構，巧妙地將建造麥卡倫全新酒廠的極致工藝，化為可珍藏的限量精裝禮盒包裝。欲進一步了解麥卡倫相關訊息，請上www.themacallan.com
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(中國時報)
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