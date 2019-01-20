裸雀×鄧彧美學質感再升級

2019年01月20日 04:10 中國時報 報導王儒哲

裸雀×鄧彧設計師聯名款禮盒

歲末年終送禮旺季，面對選擇可以秉持更具風格的審美角度去購買值得細品的禮物，以勇於突破傳統，創新思維聞名的裸雀初次雪莉桶威士忌，首次與台灣人氣插畫家─鄧彧攜手打造設計師聯名款禮盒；以鄧彧設計師的美學創造力，賦予禮盒更具獨特格調，同時延續裸雀live Naked精神，首次推出的真心話大冒險桌遊卡牌，在遊戲中邊品飲裸雀初次雪莉桶威士忌，邊體會遊戲的趣味，快樂也可以很簡單。

擅長插畫與包裝設計的鄧彧，將藝術美感巧妙地融入產品包裝中，這次與裸雀合作新年限定禮盒，鄧彧表示，「我喜歡挑戰不同的創作，第一次嘗試威士忌的商品設計，覺得非常新奇！」鄧彧跳脫常見的傳統設計，捨棄傳統過年大紅色系與金色系的主流風格，延續裸雀獨有的特色，並注入與過往不同的色彩美學，巧妙地提升形象質感。

有別於其他威士忌品牌，裸雀酒瓶為一體成形的全透明玻璃酒瓶，沒有任何多餘的標籤，僅在瓶身中央以浮雕方式呈現品牌標誌。純飲版酒體本身富含馥郁乾果香氣，入口充分感受到肉桂、蜂蜜及蘋果焦糖風味，後味還有黑巧克力苦甜氣息，口感極具層次感；今年一口氣榮獲F.Paul Pacult’s Spirit Journal評鑑為出類拔萃，最頂級的五顆星最推薦威士忌，蘇格蘭知名威士忌評論家Dave Broom也將它評為「最值得推薦及品嘗的威士忌」。

提醒您喝酒不開車

(中國時報)