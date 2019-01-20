新東陽和牛肉乾送禮有面子
中國時報
報導王儒哲
新東陽「聚寶荷禮盒」，象徵送上裝滿金銀錢財的寶庫，迎向多采多姿的新年。圖片提供新東陽
春節將至，要如何送禮才讓能收禮者開心、送禮者也有面子？新東陽在今年春節特別推出限量販售的頂級和牛牛肉乾，採用澳洲M8等級的純種黑毛和牛製成，肉質軟嫩多汁，香氣十足，讓您在新春搶先博得客戶及長輩的好印象。
有肉乾第一品牌美譽的新東陽，今年再創新舉，推出頂級和牛牛肉乾，除了採用頂級的和牛製成，在外觀上也下足苦心，富有宮廷設計感的鐵盒造型搭配春節應景的喜氣紅色，全台限量2000盒，一開賣就吸引許多老饕前往搶購。此外，還有集結五大明星商品的吉慶大觀園禮盒1號，內含頂級和牛牛肉乾、紅酒牛肉乾，還有採用國產黑毛豬製成口感Q嫩有彈性的原味黑豬肉絲、蜜汁黑豬肉乾與黑胡椒黑豬肉絲，多種食感一次滿足。禮盒的外觀也是獨樹一幟，中式宮廷設計風的三層抽屜式，搭配金色與紅色，喜氣又大方，送禮更顯氣派！
新東陽今年也結合市場需求，推出許多符合春節送禮的禮盒，除了吉慶大觀園禮盒，還有富含多種休閒點心的聚寶荷禮盒、花開富貴禮盒，以及各種經典肉製品的滿堂富貴禮盒，與每售一盒就捐出一罐旗魚鬆的愛傳承公益禮盒等，讓您無須再苦惱春節如何選購禮品，來新東陽一趟，絕對能滿足您的送禮需求。
(中國時報)
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