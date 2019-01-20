宇舶表藝博會用時間串聯經典
中國時報
報導王儒哲
Hublot宇舶表經常與全球最具特色的藝術家合作，以創新的方式展現獨特的製表美學，2019年1月熱情參與TAIPEI DANGDAI台北當代藝術博覽會，成為博覽會官方合作夥伴。本次合作再度彰顯品牌精神「融合的藝術」，成為深耕台灣藝術領域的重要里程碑。
TAIPEI DANGDAI台北當代藝術博覽會即起至20日在台北南港展覽館舉行，全新國際級藝術博覽會將呈獻來自世界各地90家頂級畫廊，展出全亞洲最優秀的藝術作品，宇舶表作為官方計時，用時間串聯經典，以空間再現藝術，展覽期間將在台北專賣店展出藝術家聯名表款，並邀請喜愛藝術的貴賓共襄盛舉，參觀這場台灣年度藝術界盛事，以行動完美詮釋「宇舶愛藝術」（Hublot Loves Art）之品牌精神。
「我們不是要打破過去，相反的，我們要透過連接過去與未來而向傳統致敬！」宇舶表全球董事會主席Jean-Claude Biver先生曾以此來闡述宇舶表堅持尊重傳統卻又執著創新的品牌哲學。宇舶表身為2019 TAIPEI DANGDAI台北當代藝術博覽會官方計時，以時間記錄這場全台灣最耀眼的藝術盛會，見證藝術與製表工藝的和諧共生。
(中國時報)
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