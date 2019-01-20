陳明貴用筆墨傳承文人山水

2019年01月20日 01:50 中國時報 報導何志平

陳明貴，〈秋山獨杖〉，143 x75cm， 2012年

自古形容黃山皆云「無山不峰，無峰不石，無石不松，無松不奇。」去年底陳明貴在孟焦畫廊的年度大展中，讓觀者真正體會何為奇松？孰謂怪石？強烈扭曲、變形的松幹，彷彿向天怒吼、咆哮的怪石，無不展現宏大的生命力。

照片提供陳明貴

五代荊浩曾說：「山借樹為衣，樹借山為骨，樹不可繁，要見山之秀麗。山不可亂，要顯樹之精神。」長年觀察陳明貴畫風的文人畫家蕭一凡認為，近年來他不論是松或石，筆勢構成在「意簡沉鬱」中充滿運動感，有如線條的解放般奔放恣意、磅礡大器，這和他醉心於讀、寫、書、藏的單一式生活，和欲振興華夏文化的飛鴻大志，不斷碰撞、激蕩有絕對的關係，或者稱之為「工夫論」更為恰當。

蕭一凡說，所謂「工夫論」指的是一個人在探求自身天命之性理問題時而給出的為學次第，或總體的功夫進程。他說，從去年底以杜甫《戲題王宰畫山水圖歌》詩中「能事不受相促迫」為展題的作品〈獨隱草堂〉，就可看出陳明貴畫風漸變，包括：早期的皴法秉中正而行，頗有李成、沈周之線質，現今皴法運用轉為側─中─側的圓轉暢神；其二是「取勢經營」，即畫中風格愈發簡約，大巧至拙下的構景鋪陳，雖沒有複雜的元素與人物，但更顯波瀾壯闊；其三為「氣韻墨游」，早期重擬古風，今則古為今用，在精煉的畫風中享其墨游，享其筆法精熟之戲墨也！

藝術之路 人生豪賭

專業畫家的藝術之路，都是人生的一場豪賭。陳明貴20歲習書，師承施孟宏，30歲向江兆申的得意門生陶晴山、周澄學畫，更向篆刻大師王北岳學篆刻，時時請益於吳平、張光賓等大老，打下他堅實的文人書畫基礎與品味。34歲時他放棄教職成為專業畫家，他不走參賽得獎揚名的捷徑，只在38歲開始每年舉辦個展，用昨天自己來挑戰今天的自己。倏忽廿五個年頭，只因謹記著太師父江兆申臨終前仍託人轉告他：「耐得住寂寞」。他曾說：「文人山水最可貴的就是『筆墨』二字。」原是其來有自。

學歷史的陳明貴聲若洪鐘，性格爽直，對三國、兩晉尤為癡迷。如同其太師父當年投書溥心畬求錄為弟子時被提點：「作人第一，讀書第二，書畫餘事而已。」他除書畫之外亦是嗜讀之人。據說沒讀過詩詞書史者是入不了他的眼，能和他高談三國者，才能在有小故宮雅稱的「韜暉書屋」中浮三大白！

追求精進 自成一絕

書畫，是藝術家通過對外在世界感悟來傳達內心的情感，他們把內在的經驗綜合起來，強烈的表現在作品上。陳明貴的可貴，就在於壯士斷腕的決斷、文人氣韻的養成、瀟灑豁達的個性、書畫的刻苦與天份，讓他在「游於藝」中自成一格，並在這條漫漫藝術路上追求精進與堆砌作品在藝術市場的崇高價值。故因喜愛而生的文人書畫，不必追求逼真，不刻意墨守成規，但求意境所在，你無法用美術標準去衡量它，因為他們的作品已是文學。

值得一提的是，在畫展中陳明貴的「山」雄渾浩瀚、峻峭相連；他的「松」挺拔蒼勁，鮮活靈動，這些具有豐富線條美的作品固然吸晴，但他的字更是一絕。自古一筆好字即是文人的門面，陳明貴或從小字行草，大至隸書、魏碑，或從對聯、詩詞，無不精彩絕倫，透露出現代文人畫家的風采。當代大書法家高華山曾說：「要成為書法家不僅要品德高，功夫深，更要年歲大（練字時間長），還要能執著的守住寂寞與孤單。」每年一次的陳明貴書畫展甫落幕，想一睹大師「十日畫一水，五日畫一石」的風采，還待來年。

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(中國時報)