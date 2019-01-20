大學學測變革 善用資源錄取名校

2019年01月20日 01:50 中國時報 報導周長泰

108年大學學測將在108年1月25日至26日舉行，今年有幾項變革，考生須特別注意。

一、甄選入學採「學測5選4」，75滿級分將成歷史

甄選入學改採「學測5選4」，也就是各校系最多可採計學測4科成績，作為入學依據。採計科目減少，是為了讓高中生有較多時間適性探索，希望學生依照興趣、性向選填志願，大學端也能思考需要什麼樣的人才。

根據甄選入學簡章，包括台大人類學系、台大數學系、台大經濟系、台大地理系、台大公衛系、台北醫學大學醫學系、慈濟醫學系等49個科系，都同時在門檻或篩選倍率採計社會與自然科，但比例極小，大多數的學生應會在社會科與自然科之間擇一專心準備，專攻自己的強科或要申請校系的參採科目。

但可能因為是第一年實施，根據大考中心最新公布資料，108年學測仍有近7成考生選擇5科全考，考生選考平均4.7科。今年學測考5科有9萬8442人，選考4科有3萬7708人。

二、考科節次及時間調整

為配合選考制度實施，今年學測各科考試節次順序也有所調整，大考中心表示，把有非選題型的英文與國文寫作分列兩天，而多數考生可能選考的社會與自然考科則移至各天的最後一節。此外，今年國文寫作的考試時間從80分鐘延長為90分鐘，社會、自然考科從100分鐘改為110分鐘，國文選擇題、英文、數學考科答題時間則維持不變，各天下午考試時間均從12點50分開始。優勝學習李旭文老師也提醒考生，社會和自然這2科試題，隨著考試時間延長，題目的深度及難度也將會隨之增加。

三、素養導向試題

大考中心近年命題走向「素養導向」，升學輔導專家李旭文老師表示，題目的走向會與生活結合，題幹將會更長，需要閱讀解析大量資料才能作答，難度將相對提高，同學應多演練素養相關類型的考題。而學測社會科、自然科，跨科題或素養題的題目數近年逐步增加，整體有變難的趨勢。

四、善加利用資料選填志願

今年是「5選4」上路的第一年，不少家長及考生擔憂，恐難預估落點。招聯會在學測成績公布時將同時提供「學測各組合成績人數累積表」，讓考生了解自己在科目組合中的相對位置。學生收到成績單，就可看到成績組合的人數分布。升學專家李旭文老師也提醒考生，因「學測5選4」的變動，沒有往年的錄取分數做為參考，考完學測之後申請入學的選填志願難度增加，同學要善用「學測各組合成績人數累積表」來推估校系。同時，開始著手進行備審資料撰寫和第二階段口試筆試的準備。有關申請入學的各類問題，同學可上網搜尋「優勝學習」等輔考單位尋求協助。

(中國時報)