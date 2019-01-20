2018年颱風大轉彎 臺灣「迴避技能」曝光
所謂侵襲，是指颱風的中心登陸臺灣，或是沒登陸但是在附近對臺灣陸地造成災情。根據氣象局的統計資料，在1911年至2017年這段期間，每年侵襲臺灣的颱風數量，最常出現的情況是一年有3個颱風襲臺，總共是36次。而颱風數量最多的情況時，一年有多達7個颱風襲臺，這樣的紀錄有4次。另外在一年內完全零颱風襲臺的情況，在歷史上的紀錄有2次，分別是1941年及1964年。
2018年總共有29個颱風，也是近年來颱風最多的一年。但為何有這麼多颱風生成，臺灣卻好像總能躲過大部分的侵颱襲擊？預報員王品翔表示，臺灣的位置位在低壓帶，而這一年太平洋高壓位置相對偏東、偏北，使得在關島附近生成的颱風，在往臺灣靠近的途中會沿著太平洋高壓方向移動，導致大多數颱風都往日韓、大陸過去。若太平洋高壓位置逐漸恢復正常南移，屆時若有颱風，襲臺機率會相較2018年颱風季高。
1.颱風發源於熱帶海面，那裡溫度高，大量的海水被蒸發到了空中，形成一個低氣壓中心。隨著氣壓的變化和地球自身的運動，流入的空氣也旋轉起來，形成一個逆時針旋轉的空氣漩渦，這就是熱帶氣旋。只要氣溫不下降，這個熱帶氣旋就會越來越強大，最後形成了颱風。請問：侵襲臺灣的颱風，大部分是從哪一個地方形成的?
(A)太平洋、(B)大西洋、(C)印度洋、(D)臺灣海峽
2.十七世紀時，漢人、日本人、荷蘭人、西班牙人紛紛在臺灣競逐發展，在船隻行駛時，往往需注意季風及颱風的影響，才能順利抵達臺灣。而當時臺灣會吸引列強來發展，主要是具備下列哪一項優越的地理條件？
(A)位於西太平洋南北航線交會處
(B)位於南大西洋南北航線交會處
(C)位於太平洋與印度洋的交界
(D)位於東太平洋南來北往的交通樞紐
3.釣魚臺列嶼位在臺灣的東北方，夏季在附近水域從事漁業活動時需注意颱風影響。日本政府對於我國將釣魚臺列嶼的行政管轄權歸屬於宜蘭縣頭城鎮大溪里的做法，透過日本交流協會在臺辦事處表達抗議，我國外交部也重申對釣魚臺列嶼的立場不變。請問：我國與日本對釣魚臺列嶼所引發的爭議，屬於下列哪項國家組成要素？
(A)人民、領土、(B)人民、政府、(C)領土、主權、(D)政府、主權
答案：AAC
(中國時報)
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